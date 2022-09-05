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РБ Лейпциг - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч "РБ Лейпциг" - "Шахтер", Лига Чемпионов, 6 сентября 2022
Фото: ФК Шахтер
В этом сезоне донецкий "Шахтер" будет единственной украинской командой, которая сыграет в группе ЛЧ. Не будем прикидывать, смогли ли бы "горняки" одолеть барьер, в виде квалификации (в квартет они попали напрямую), так как это дело прошлого. Важно настоящее. Во вторник дончане отправятся на выезд к "РБ Лейпцигу", который ужасно плохо стартовал в родном чемпионате и слышит критику со всех сторон. Вот только далеко не факт, что украинской стороне это пойдет на пользу.
"Шахтер" же в чемпионате не проигрывает, и даже не пропускает, при этом есть вопросы по игре в завершающей стадии. Детальнее все вопросы мы традиционно обсудим в анонсе, а пока просто констатируем факт: в ближайшем поединке "горняки" будут явным андердогом. Вот только далеко не факт, что для украинской стороны это плохой знак.
Смотрите матч первого тура группового этапа ЛЧ во вторник, шестого сентября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.
Отметим, что матч "РБ Лейпциг" - "Шахтер" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "РБ Лейпциг" - "Шахтер"
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