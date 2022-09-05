РБ Лейпциг - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

В этом сезоне донецкий "Шахтер" будет единственной украинской командой, которая сыграет в группе ЛЧ. Не будем прикидывать, смогли ли бы "горняки" одолеть барьер, в виде квалификации (в квартет они попали напрямую), так как это дело прошлого. Важно настоящее. Во вторник дончане отправятся на выезд к "РБ Лейпцигу", который ужасно плохо стартовал в родном чемпионате и слышит критику со всех сторон. Вот только далеко не факт, что украинской стороне это пойдет на пользу.

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"Шахтер" же в чемпионате не проигрывает, и даже не пропускает, при этом есть вопросы по игре в завершающей стадии. Детальнее все вопросы мы традиционно обсудим в анонсе, а пока просто констатируем факт: в ближайшем поединке "горняки" будут явным андердогом. Вот только далеко не факт, что для украинской стороны это плохой знак.

Смотрите матч первого тура группового этапа ЛЧ во вторник, шестого сентября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу РБ Лейпциг - Шахтар Смотреть трансляцию

Отметим, что матч "РБ Лейпциг" - "Шахтер" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".