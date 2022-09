Гвардиола – о целях Сити в ЛЧ: Выиграем или нет? Бл***, я не знаю

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос журналиста о целях "горожан" в рамках текущего розыгрыша главного клубного европейского турнира:

Guardiola on the Champions League: "Win it or not win it? Fuck, I don’t know. Sport always gives you another opportunity. I'd love to have a story like Sevilla have in Europe."