Гвардиола – о целях Сити в ЛЧ: Выиграем или нет? Бл***, я не знаю

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос журналиста о целях "горожан" в рамках текущего розыгрыша главного клубного европейского турнира:

"Выиграем или не выиграем? Бл***, я не знаю. В спорте всегда есть еще одна возможность. Я бы хотел, чтобы в Европе у нас была такая же история, как у "Севильи".