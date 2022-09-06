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Гвардиола – о целях Сити в ЛЧ: Выиграем или нет? Бл***, я не знаю

Лига Чемпионов
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Гвардиола – о целях Сити в ЛЧ: Выиграем или нет? Бл***, я не знаю

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос журналиста о целях "горожан" в рамках текущего розыгрыша главного клубного европейского турнира:

"Выиграем или не выиграем? Бл***, я не знаю. В спорте всегда есть еще одна возможность. Я бы хотел, чтобы в Европе у нас была такая же история, как у "Севильи".

Напомним, испанская "Севилья" – 6-кратный победитель Кубка УЕФА / Лиги Европы. "Нервионцы" завоевывали трофей в сезонах 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20. В свою очередь "Манчестер Сити" на еврокубковой арене выиграл лишь Кубок обладателей кубков УЕФА-1970.

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В статье: Хосеп Гвардиола Лига чемпионов Манчестер Сити Севилья
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