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Гвардиола – о целях Сити в ЛЧ: Выиграем или нет? Бл***, я не знаю
Пеп жжет
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос журналиста о целях "горожан" в рамках текущего розыгрыша главного клубного европейского турнира:
"Выиграем или не выиграем? Бл***, я не знаю. В спорте всегда есть еще одна возможность. Я бы хотел, чтобы в Европе у нас была такая же история, как у "Севильи".
Guardiola on the Champions League: "Win it or not win it? Fuck, I don’t know. Sport always gives you another opportunity. I'd love to have a story like Sevilla have in Europe."— Jack Gaughan (@Jack_Gaughan) September 5, 2022
Напомним, испанская "Севилья" – 6-кратный победитель Кубка УЕФА / Лиги Европы. "Нервионцы" завоевывали трофей в сезонах 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20. В свою очередь "Манчестер Сити" на еврокубковой арене выиграл лишь Кубок обладателей кубков УЕФА-1970.
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