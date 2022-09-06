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Севилья – Манчестер Сити. 0:1. Холанда не остановить – повторил ещё один рекорд ЛЧ – Видео
Они нашли друг друга с Пепом
Фото: twitter.com/ErlingHaaland
"Манчестер Сити" открыл счет в матче первого тура Лиги чемпионов против "Севильи". Холанд снова забивает.
Холанд стал четвертым футболистом в истории Лиги чемпионов УЕФА, который забивал в своих первых матчах с тремя разными клубами. До него это делали Фернандо Морьентес, Хавьер Савьола и Златан Ибрагимович.
Де Брюйне исполнил идеальный пас, а Холанд оказался в идеальном месте, чтобы открыть счет.
20' Эрлинг Холанд – 0:1.
3 - Erling Haaland is the fourth player in UEFA Champions League history to score in his first appearance for three different teams (Salzburg, Borussia Dortmund and Man City), after Fernando Morientes, Javier Saviola and Zlatan Ibrahimovic. Introduction. pic.twitter.com/POz5iuDRCL— OptaJoe (@OptaJoe) September 6, 2022
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