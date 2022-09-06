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Севилья – Манчестер Сити. 0:1. Холанда не остановить – повторил ещё один рекорд ЛЧ – Видео

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Они нашли друг друга с Пепом

Севилья – Манчестер Сити. 0:1. Холанда не остановить – повторил ещё один рекорд ЛЧ – Видео

Фото: twitter.com/ErlingHaaland

Новина українською

"Манчестер Сити" открыл счет в матче первого тура Лиги чемпионов против "Севильи". Холанд снова забивает.

Холанд стал четвертым футболистом в истории Лиги чемпионов УЕФА, который забивал в своих первых матчах с тремя разными клубами. До него это делали Фернандо Морьентес, Хавьер Савьола и Златан Ибрагимович.

Де Брюйне исполнил идеальный пас, а Холанд оказался в идеальном месте, чтобы открыть счет.

20' Эрлинг Холанд – 0:1.

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Севилья Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.09.2022 в 23:02
Черговий золотий мяч...
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