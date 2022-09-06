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Болельщики Лейпцига на матче с Шахтером вывесили баннер: Вместе к миру, свобода для Украины
Причем, на украинском
фото из соцсетей
Шахтер на выезде играет матч 1-го тура Лиги чемпионов против Лейпцига. К перерыву счет 1:0 в пользу горняков благодаря голу Марьяна Шведа.
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Во время матча болельщики хозяев вывесили на одной из трибун баннер с надписью: "Вместе к миру, свобода для Украины".
Напомним, что UA-футбол ведет текстовую трансляцию матча.
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