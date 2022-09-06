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Болельщики Лейпцига на матче с Шахтером вывесили баннер: Вместе к миру, свобода для Украины

Лига Чемпионов
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Причем, на украинском

Болельщики Лейпцига на матче с Шахтером вывесили баннер: Вместе к миру, свобода для Украины

фото из соцсетей

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Шахтер на выезде играет матч 1-го тура Лиги чемпионов против Лейпцига. К перерыву счет 1:0 в пользу горняков благодаря голу Марьяна Шведа.

  • Все самые яркие моменты матча РБ Лейпциг - Шахтер доступны в режиме Live в нашем Telegram

Во время матча болельщики хозяев вывесили на одной из трибун баннер с надписью: "Вместе к миру, свобода для Украины".

Болельщики Лейпцига на матче с Шахтером вывесили баннер: Вместе к миру, свобода для Украины - изображение 1

Напомним, что UA-футбол ведет текстовую трансляцию матча.

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В статье: Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг
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