Лига Чемпионов
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Айнтрахт – Спортинг. 0:3. Отличный старт лиссабонцев
Португальские клубы чувствуют себя всё уверенней в Лиге чемпионов
Фото: Getty Images
"Айнтрахт" уступил дома "Спортингу" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Три безответных мяча вонзили лиссабонцы в ворота франкфуртского клуба.
"Айтрахт" – "Спортинг". 0:3
Голы: 65' Маркус Эдвардс, 67' Тринкау, 82' Нуну Сантуш
Группа D:
- "Спортинг" – 3 очка;
- "Тоттенхэм" – 0 очков;
- "Марсель" – 0 очков;
- "Айнтрахт" – 0 очков.
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