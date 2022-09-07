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Айнтрахт – Спортинг. 0:3. Отличный старт лиссабонцев 

Лига Чемпионов
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Португальские клубы чувствуют себя всё уверенней в Лиге чемпионов

Айнтрахт – Спортинг. 0:3. Отличный старт лиссабонцев 

Фото: Getty Images

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"Айнтрахт" уступил дома "Спортингу" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Три безответных мяча вонзили лиссабонцы в ворота франкфуртского клуба.

"Айтрахт" – "Спортинг". 0:3

Голы: 65' Маркус Эдвардс, 67' Тринкау, 82' Нуну Сантуш

Группа D:

  1. "Спортинг" – 3 очка;
  2. "Тоттенхэм" – 0 очков;
  3. "Марсель" – 0 очков;
  4. "Айнтрахт" – 0 очков.
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В статье: Спортинг (Лиссабон) Лига чемпионов Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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