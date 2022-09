Лига чемпионов. Наполи - Ливерпуль 4:1. Марадона бы гордился

“Ливерпуль” впервые за четыре матча забил гол в Неаполе. Но “красным” от этого не легче. “Наполи” забил четыра гола, а мог и вдвое больше. Команда Лучано Спаллетти провела феерический матч и заслуженно взяла три очка в первом туре группы Лиги чемпионов.

Игра против “Наполи” показал всю серьезность проблем “Ливерпуля”, о которых все говорят с первого тура . Слабая форма лидеров в каждой линии (Александер-Арнольд, ван Дейк, Фабиньо и Салах), травмы важных игроков и резервистов, проходная полузащита, уязвимость высокой линии обороны, провалы при контратаках соперника, бессилие у чужих ворот.

Каждая проблема связана с другой. Когда не работает один элемент игры “Ливерпуля”, не работают и другие. Когда нет эффективности в прессинге в передней и средней линии, четверка защитников оставлена на расстерзание. Если даже не один, а сразу три игрока из четверки беков проводят слабый матч – игра с высокой линией теряет смысл, но “Ливерпуль” иначе действовать не может. 36-летний Милнер и 19-летний Эллиотт съедаются полузащитниками соперников, а Фабиньо перестал быть надежным волнорезом.

Именно так выглядели атаки “Наполи” в первом тайме – волны-цунами, накрывающие собой команду, которая называется “Ливерпуль”.

Shocking start for Liverpool, stop trying to play offside & just run back! #NAPLIV #ChampionsLeague — Jamie Carragher (@Carra23) September 7, 2022

Все начиналось с 99 номера “Наполи”. Камерунский опорник Андре Замбо-Ангисса без сопротивления мог исполнять диагонали с центра поля на грузинского вингера Хвичу Кварацхелию. Экс-игрок “Динамо” Батуми обыгрывал финтами или скоростью Александера-Арнольда и Гомеса, а затем выполнял прострел или пробивал сам. На другом фланге Робертсон разрывался между Осимхеном и Политано. Уже на первой минуте Осимхен из левой зоны “Ливерпуля” пробил в штангу.

Первый гол – атака началась с Кварацхелии и закончилась ударом Зелинского в руку Милнера. Пенальти точно исполнил Зелинский.

Второй пенальти через 11 минут уже заработал Виктор Осимхен. Нигерийский форвард вошел в штрафную и Вирджил ван Дейк смог остановить его, только наступив на ногу. Нидерландец не привозил пенальти на протяжении 150 матчей, но в новом сезоне сделал это уже дважды.

Осимхен не реализовал пенальти, и казалось, что у “Ливерпуля” будет второй шанс.

Но как бы не так. “Наполи” продолжал атаковать волнами. Очень простая, но эффектная комбинация привела ко второму голу. Кварацхелия вновь свободно выполнил рывок по флангу, и оставил мяч Ангиссе, который без сопротивления исполнил стеночку с Зелинским.

Из-за травмы в конце первого тайма “Наполи” потерял Осимхена, но заменивший его Джованни Симеоне забил гол спустя три минуты после выхода на поле.

Этот гол получился самым унизительным из четырех для “Ливерпуля”. Кварацхелия прокинул мяч мимо стоячего Трента, затем в борьбе оттеснил Гомеса и прострелил на Симеоне – 3:0.

Помимо трех голов и незабитого пенальти, был еще момент, когда ван Дейк выбил мяч из пустых ворот после удара Зелинского. Все обозреватели сходились в одном мнении: это был худший первый тайм в исполнении “Ливерпуля”.

3 - Liverpool have conceded three goals in a single #UCL first half for the fourth time, whilst Napoli have scored 3+ goals in the first 45 minutes only for the second time in the competition (the first since 2019 against Genk). Perfection.#UCL #NAPLIV pic.twitter.com/az0CICY21E — OptaPaolo ???? (@OptaPaolo) September 7, 2022

И разгром продолжился сразу после перерыва, хотя многострадального Гомеса заменил Матип.

Четвертую голевую атаку организовали Ангисса, Кварацхелия и Зелинский, последний и отправил мяч в сетку, сыграв на добивании после своего же удара. Огромные дыры между игроками “Ливерпуля” позволили этому всему легко произойти.

????️ Giovanni Simeone at the age of 13:



"The day I play and get my first goal in it [Champions League], then I'm going to kiss the tattoo."



Follow your dreams. Always. ❤️ https://t.co/ugovm4QiAO pic.twitter.com/kfXlioOWT4 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 7, 2022

Луис Диас сразу же отыграл один мяч. Колумбиец в своем фирменном стиле сместился с фланга и вколотил мяч в угол. На этом все. Колумбиец еще раз опасно пробивал головой, но Мерет потащил его мяч из-под перекладины.

Юрген Клопп провел тройную замену на 63-й минуте, на поле вышли Тьяго, Жота и Нуньес, а на лавку сел, что примечательно, Мохамед Салах.

Замены ничего не изменили. “Ливерпуль” эту игру проиграл после второго мяча Зелинского.

Не стоит ожидать, что Клоппа настигнет участь Томаса Тухеля, но проблемы у “Ливерпуля” серьезные, и времени на их исправление не так много – до старта Чемпионата мира можно потерять шансы на победу во всех турнирах.

Лига чемпионов, группа A, первый тур. Неаполь, “Стадио Диего Армандо Марадона”

“Наполи” – “Ливерпуль” 4:1

Голы: Зелинский 5 (пен.), Ангисса 31, Симеоне 44, Зелинский 47 – Луис Диас 49

На 19-й минуте Осимхен не реализовал пенальти (вратарь)

“Наполи”: Мерет – Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Оливейра (Руи 74) – Англисса, Лоботка – Политано (Лозано 58), Зелинский (Элмас 74), Кварацхелия (Дзерби 57) – Осимхен (Симеоне 41)

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес (Матип 46), ван Дейк, Робертсон – Эллиотт (Артур 77), Фабиньо, Милнер (Тьяго 63) – Салах (Жота 62), Фирмино (Нуньес 63), Диас

Предупреждения: Ррахмани 66 – Милнер 10, ван Дейк 18