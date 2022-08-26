Новая проблема каждый день. В чем причина слабого старта Ливерпуля

Два очка в трех матчах, шестнадцатое место в турнирной таблице и внезапное отсутствие сыгранности. Не таким мы ожидали старт нового сезона от “Ливерпуля”.

Команда Юргена Клоппа проигрывает уже семь очков “Арсеналу” и пять “Манчестер Сити”. Если “Ливерпуль” хочет повторить результат прошлого сезона (92 очка), ему нужно выиграть 80% оставшихся матчей (28 из 35), можно проиграть всего раз и шесть раз сыграть вничью. Серию побед желательно начать матчем с “Борнмутом” в субботу. Но для начала “красным” нужно решить ряд игровых и психологических проблем. Слабый старт “Ливерпуля” возник из стечения обстоятельств на поле и вне его.

Проблемы с агрессией

“Интенсивность” – так называется книга ассистента Клоппа Пепа Лейндерса о прошлом сезоне “красных”. Интенсивность – это слово с которым мы привыкли ассоциировать “Ливерпуль”. Открытый, агрессивный, яркий, энергичный стиль игры команды Юргена Клоппа стал ее визитной карточкой.

Но в новом сезоне этого пока нет. “Фулхэм” был убедительнее и лучше в первой игре, как и “Юнайтед” в третьей. Игра с “Кристал Пэлас” имела равный характер.

Сложно понять почему, но “Ливерпуль” слабо начинает свои матчи. Если учитывать прошлый сезон, “Ливерпуль” пропускает первым в семи поединках подряд. Матч с “Манчестер Юнайтед” стал первым, в котором ему не удалось отыграться.

“Мы начали матч противоположно тому, как хотели. Все было не так. Мы не могли найти правильное направление, все были под давлением, у нас не было проходов между линиями. Мы часто теряли мяч. У нас были проблемы в креативной игре. С самого старта мы играли в неправильный футбол”, – говорил Клопп после матча с “Фулхэмом”, отмечая, что его команда не заслужила взять ни одного очка. После матчей с “Кристал Пэлас” и “Манчестер Юнайтед” тренер “Ливерпуля” уже хвалил свою команду и говорил, что “красные” должны были побеждать. И действительно, моментами “Ливерпулю” удавалось доминировать. Но и проблемы оставались прежними – расслабленность и пассивность на первых минутах, ошибки во владении, слабое присутствие в последней трети, отсутствие драйва и агрессии.

Претензии к ван Дейку?

“Это был твой чертов мяч, ты должен был идти на него!”, – кричал злой Джеймс Милнер, тыкая пальцем в Вирджила ван Дейка после первого гола “Юнайтед”.

Едва ли не впервые форма нидерландского центрбека “Ливерпуля” вызывает вопросы. И действительно, на первый взгляд ван Дейк был причастен к трем пропущенным голам в каждом из трех матчей.

В первом туре он привез пенальти, сфолив на Митровиче в своей штрафной.

Во втором он не сыграл плотно с Уилфридом Заха.

В третьем он слишком долго ждал в штрафной, давая Санчо драгоценные секунды для подготовки удара.

Но если присмотреться, каждый гол стал суммой ошибок игроков “Ливерпуля”, виноват не только ван Дейк. В первом мяче Матип обрезался на чужой половине поля, Александер-Арнольд как всегда застрял в атаке и не успел вернуться на свой фланг.

Во втором мяче Эбериче Эзе слишком легко освободился от опеки Трента и Фабиньо, прежде чем дать пас на Заха, который, в свою очередь, ловко поймал на противоходе Натаниэля Филлипса.

В третьем мяче Эллиотт и Александер-Арнольд без сопротивления позволили Эриксену и Рашфорду разыграть мяч на фланге, а Гомес потерял свою позицию, безуспешно пытаясь остановить прострел.

Ван Дейк действительно мог лучше действовать в каждом из эпизодов, и хотя все знают, что защитник “Ливерпуля” часто отдает предпочтение чтению игры, а не брутальному в нее вторжению, после матча с “Юнайтед” английские телеэксперты были к нему очень критичны. “Нельзя просто так стоять на месте!”, – возмущался Джейми Каррагер. Однако все пропущенные голы “красных” в новом сезоне случились после коллективных провалов, а не из-за действий одного ван Дейка.

Эпидемия травм и уязвимость стиля

Как вы могли заметить из описания голов выше, в каждом матче у Вирджила ван Дейка был новый партнер по центру защиты. Ни в одном из поединков Клоппу не удавалось выставить такой состав, какой бы ему хотелось. Матч с “Манчестер Юнайтед” из-за травм пропускали Матип, Конате, Тьяго Алькантара, Джонс, Окслейд-Чемберлен, Кейта, Жота, а 80-миллионный новичок Дарвин Нуньес очень не вовремя схлопотал трехматчевую дисквалификацию за удаление в игре с “Пэлас”.

Потери этих игроков значительны сами по себе. Матип ценен своим опытом, Конате скоростью, Тьяго креативными действиями, Жота и Нуньес присутствием в штрафной, Джонс, Окслейд-Чемберлен, Кейта всегда полезны как альтернативы.

Но потери этих футболистов совпали и с провальной игрой лидеров команды. Фабиньо остался в запасе в игре с “Юнайтед”, поскольку ему не удавалось качественно выполнять роль “якоря” в первых двух турах, заметно сдал Хендерсон, про ван Дейка мы уже говорили выше, не так надежен, как обычно, Алиссон, мало пользы в атаке от Фирмино.

Когда одни футболисты травмированы, а другие просто играют плохо, заметнее проявляются недостатки стиля, от защиты до атаки. Фирмино не играет классического форварда, а обитает где-то в глубине, из-за чего ниже играют и Диас и Салах, а это удобнее соперникам.

Без Тьяго “Ливерпулю” сложнее находить решения в позиционных атаках, из-за спада Хендерсона и Трента нарушился привычный треугольник “красных” справа, Фабиньо позволяет соперникам легче играть через центр “Ливерпуля”, отсутствие стабильности в паре центрбеков делает высокую линию защитой уязвимой, а Алиссон не так убедителен, как раньше, в дуэлях один-в-один.

Бразильский кипер “Ливерпуля” сделал интересное замечание после матча на “Олд Траффорд”: “Наши соперники знают, как мы играем, они пытаются использовать это и обратить это против нас”. Сила и слабость “Ливерпуля” в предсказуемости его стиля. Когда команда Юргена Клоппа в полном порядке, ты просто ничего не можешь ей противопоставить, хотя и знаешь, откуда ждать неприятностей. Но когда “Ливерпуль” уязвим, у тебя есть шанс, поскольку “красные” не меняются.

Усталость от футбола и расставание с Мане

И снова об интенсивности. В прошлом сезоне “Ливерпуль” сыграл 63 матча, был очень близок к квадруплю, но два самых желаемых трофея улизнули от “красных” в последний момент. Перерыв между прошлым и новым сезоном был очень коротким и возможно в сердцах и умах игроков “Ливерпуля” все еще присутствует некое разочарование и усталость, которые не позволяют должным образом настроиться на новые свершения.

Одним из футболистов, который никогда не уставал и был максимально требовательным к себе и партнерам был Садио Мане.

В отличие от Фирмино, сенегалец в свои 30 не теряет в динамизме и физической готовности, как показывают матчи “Баварии”. В прошлом сезоне Мане не раз помогал “Ливерпулю” своими голами или ассистами в сложных поединках. Дарвин Нуньес может стать большой звездой и камео уругвайца в матчах с “Манчестер Сити” и “Фулхэмом” было впечатляющим, но то, как легко он поддался на провокацию Андерсена показывает, что ему еще нужно расти до уровня команды Юргена Клоппа, не только в тактическом и техническом аспектах, но и психологическом.

Помимо Мане, летом “Энфилд” также покинули Ориги и Минамино, травма Жоты и дисквалификация Нуньеса совпали в один момент, что оставило Фирмино без конкуренции. А профиль бразильца – это немного не то, что нужно сейчас “Ливерпулю”.

Сезон только начался и впереди 35 туров, но Клоппу нужно остановить негативные тенденции, и чем раньше, тем лучше. “Борнмут” играет в закрытой манере, защищаясь узко в схеме 5-4-1, однако для “Манчестер Сити” и “Арсенала” команда Скотта Паркера не была препятствием. Победа над “Борнмутом” будет для “Ливерпуля” первым признаком выздоровления, любой другой результат – свидетельством усугубления кризиса.