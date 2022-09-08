Левандовский и еще трое. Известны претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

На этой неделе состоялись поединки первого тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023. По их итогам УЕФА обозначила четырех игроков, претендующих на звание лучшего футболиста стартового тура.

За индивидуальную награду поборются: нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский, форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, полузащитник "Баварии" Лерой Сане и хавбек "Наполи" Петр Зелиньски.

Левандовский оформил хет-трик в игре с чешской "Викторией" (5:1), Мбаппе сделал дубль в матче с "Ювентусом" (2:1), Сане один раз поразил ворота "Интера" (2:0), а Зелиньски забил два мяча и отдал ассист в дуэли с "Ливерпулем" (4:1).

Проголосовать за лучшего игрока 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.