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Левандовский и еще трое. Известны претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

Лига Чемпионов
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Кто больше всех заслуживает награду?

Левандовский и еще трое. Известны претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

Фото: fcbarcelona.com

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На этой неделе состоялись поединки первого тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023. По их итогам УЕФА обозначила четырех игроков, претендующих на звание лучшего футболиста стартового тура.

За индивидуальную награду поборются: нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский, форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, полузащитник "Баварии" Лерой Сане и хавбек "Наполи" Петр Зелиньски.

Левандовский оформил хет-трик в игре с чешской "Викторией" (5:1), Мбаппе сделал дубль в матче с "Ювентусом" (2:1), Сане один раз поразил ворота "Интера" (2:0), а Зелиньски забил два мяча и отдал ассист в дуэли с "Ливерпулем" (4:1).

Проголосовать за лучшего игрока 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона Наполи (Неаполь) Петр Зелиньски Лерой Сане Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
uefa

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