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Швед, Мудрик и Зубков в атаке. Стартовые составы на матч Шахтер - Селтик
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня, 14 сентября, Шахтер сыграет свой второй матч в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2022/23.
Горняки в условно домашнем матче в Варшаве сыграет с Селтиком.
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Уже известны стартовые составы команд.
Шахтер: Трубин, Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Швед, Мудрик, Зубков.
Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Михайличенко, Козик, Крыськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Петряк, Траоре, Сикан
Напомним, что поединок начнется в 19:45, UA-футбол ведет
Также наша редакция предлагает аудиотрансляцию поединка, которая пройдет на YouTube.
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