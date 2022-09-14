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Швед, Мудрик и Зубков в атаке. Стартовые составы на матч Шахтер - Селтик

Лига Чемпионов
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Стартовые составы команд

Швед, Мудрик и Зубков в атаке. Стартовые составы на матч Шахтер - Селтик

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня, 14 сентября, Шахтер сыграет свой второй матч в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2022/23.

Горняки в условно домашнем матче в Варшаве сыграет с Селтиком.

  • Все самые яркие моменты матча Шахтер - Селтик доступны в режиме Live в нашем Telegram

Уже известны стартовые составы команд.

Шахтер: Трубин, Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Швед, Мудрик, Зубков.

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Михайличенко, Козик, Крыськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Петряк, Траоре, Сикан

Напомним, что поединок начнется в 19:45, UA-футбол ведет текстовую трансляцию матча.

Также наша редакция предлагает аудиотрансляцию поединка, которая пройдет на YouTube.

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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго)
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