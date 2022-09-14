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Шахтер – Селтик. 1:1. Мудрик набивает цену – Видео
Счет снова равный
Фото: Шахтар
"Шахтер" сравнивает счет в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Селтика". Отличился Михаил Мудрик.
Георгий Судаков выполнил отличный навес в штрафную, а Мудрик мощно пробил под перекладину.
29' Михаил Мудрик – 1:1.
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