  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер – Селтик. 1:1. Мудрик набивает цену – Видео
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер – Селтик. 1:1. Мудрик набивает цену – Видео

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Счет снова равный

Шахтер – Селтик. 1:1. Мудрик набивает цену – Видео

Фото: Шахтар

Новина українською

"Шахтер" сравнивает счет в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Селтика". Отличился Михаил Мудрик.

Георгий Судаков выполнил отличный навес в штрафную, а Мудрик мощно пробил под перекладину.

29' Михаил Мудрик – 1:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде