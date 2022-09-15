Акробатический шедевр Холанда назван лучшим голом недели в ЛЧ

УЕФА определила автора лучшего гола по итогам матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Награду получил нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, который на 84-й минуте встречи забил решающий мяч в акробатическом прыжке. Интересно, что норвежец не стал праздновать гол в ворота своей бывшей команды - "Боруссии" Д.

В голосовании также принимали участие голы форварда "Спортинга" Артура Гомеса, полузащитника "Динамо" (Загреб) Мислава Оршича и одноклубника Холанда - Джона Стоунза.