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Акробатический шедевр Холанда назван лучшим голом недели в ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Норвежец забил чудо-мяч

Акробатический шедевр Холанда назван лучшим голом недели в ЛЧ

Фото: mancity.com

Новина українською

УЕФА определила автора лучшего гола по итогам матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Награду получил нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, который на 84-й минуте встречи забил решающий мяч в акробатическом прыжке. Интересно, что норвежец не стал праздновать гол в ворота своей бывшей команды - "Боруссии" Д.

В голосовании также принимали участие голы форварда "Спортинга" Артура Гомеса, полузащитника "Динамо" (Загреб) Мислава Оршича и одноклубника Холанда - Джона Стоунза.

Читайте такжеЛига чемпионов. Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд 2:1. Акробатический гол Холанда дарит Сити три очка
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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
uefa

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