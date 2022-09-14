Лига чемпионов. Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд 2:1. Акробатический гол Холанда дарит Сити три очка

В матче лидеров и фаворитов группы G прогнозируемо победил “Манчестер Сити”. Однако игра “Сити” совсем не была убедительной. Можно даже сказать, что ближе к трем очкам был Дортмунд, но из-за тактических ошибок Терзича, простой удачи, и генальности девятого номера “Сити”, победили все же хозяева.

В первом тайме как таковых событий не было. Очень удачный план выбрал Эдин Терзич. Без мяча “Боруссия” защищалась в узкой схеме 4-5-1, не позволяя “Сити” проводить атаки через центр. Прессинг средним блоком не доводил до дуэлей один в один на флангах – Марез и Грилиш без такой игре были бесполезны, до Холанда мяч просто не доходил, и на исходе получаса норвежец от отчаяния пальнул с 20 метров в защитника. У “Сити” было минимальное количество ударов, и ни одного в створ.

Что касается Дортмунда, то гости иногда перспективно выходили в контратаки через Джуда Беллингема.

И именно 19-летний хавбек сборной Англии забил первый гол в матче. Уже во втором тайме. После перерыва “Боруссия” заиграла смелее, а “Манчестер Сити” просто не был похож сам на себя. Гвардиоле надоело на это смотреть и он решил провести тройную замену. Но сначала “Боруссия” забила .

Марко Ройс, который несколькими минутами ранее не реализовал хороший момент, после углового BVB выполнил тонкий заброс в штрафную “Сити”, а Джуд Беллингем ловко рассчитал момент, когда ему нужно было оторваться от Холанда и Аканджи (двух бывших игроков “Боруссии” Дортмунд!), чтобы ударом головой поразить ворота Эдерсона.

4 - Jude Bellingham has scored his fourth UEFA Champions League goal, the most ever by an English teenager in the competition. Tonight is also his 18th appearance in the competition; again, the most by any English teenager. Hey. pic.twitter.com/DxnojAmoZp — OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2022

Вышедшие на замену Бернарду Силва, Фил Фоден и Хулиан Альварес заметно оживили игру “Сити”, но возможно команде Гвардиоле ничего не удалось бы, если бы “Боруссия” сама все чаще не приглашала противника на свою половину.

Совершенно не сработало и решение Терзича снять с поля форварда Модеста и выпустить вместо него еще одного центрбека Шлоттербека. Это создало еще больше давления на ворота Майера.

Второй кипер “Боруссии”, в прошлом сезоне выступавший во второй Бундеслиге, откровенно подвел свою команду в первом голе. Да, у Стоунза получился шикарный дальний удар в ближний угол, но Майер почему-то убрал руки.

Второй гол в ворота “Боруссии” – это красота в чистом виде. Никто не мешал Канселу выполнить диагональ в штрафную внешней стороной стопы, а Эрлинг Холанд в удивительном акробатическом прыжке отправил мяч в ворота своего бывшего клуба. И снова слабо сыграл Майер.

2:1 – пресная игра “Сити”, но очередные три очка. “Боруссия” может винить только саму себя.

Лига чемпионов, группа G, второй тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Боруссия” Дортмунд 2:1

Голы: Стоунз 80, Холанд 84 – Беллингем 56

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Стоунз, Аканджи, Аке, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоган (Силва 58) – Марез (Альварес 58), Холанд (Филлипс 90+2), Грилиш (Фоден 58)

“Боруссия” Дортмунд: Майер – Геррейру, Хуммельс, Зюле, Менье – Беллингем, Джан, Озджан (Мукоко 89) – Рейна (Мален 62), Модест (Шлоттербек 78), Ройс (Адейеми 88)

Предупреждения: Родри 53, Фоден 90+4 – Мален 79, Озджан 88, Менье 90+4