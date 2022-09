Лига чемпионов. Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд 2:1. Акробатический гол Холанда дарит Сити три очка

В матче лидеров и фаворитов группы G прогнозируемо победил “Манчестер Сити”. Однако игра “Сити” совсем не была убедительной. Можно даже сказать, что ближе к трем очкам был Дортмунд, но из-за тактических ошибок Терзича, простой удачи, и генальности девятого номера “Сити”, победили все же хозяева.

В первом тайме как таковых событий не было. Очень удачный план выбрал Эдин Терзич. Без мяча “Боруссия” защищалась в узкой схеме 4-5-1, не позволяя “Сити” проводить атаки через центр. Прессинг средним блоком не доводил до дуэлей один в один на флангах – Марез и Грилиш без такой игре были бесполезны, до Холанда мяч просто не доходил, и на исходе получаса норвежец от отчаяния пальнул с 20 метров в защитника. У “Сити” было минимальное количество ударов, и ни одного в створ.

Что касается Дортмунда, то гости иногда перспективно выходили в контратаки через Джуда Беллингема.

И именно 19-летний хавбек сборной Англии забил первый гол в матче. Уже во втором тайме. После перерыва “Боруссия” заиграла смелее, а “Манчестер Сити” просто не был похож сам на себя. Гвардиоле надоело на это смотреть и он решил провести тройную замену. Но сначала “Боруссия” забила .

Марко Ройс, который несколькими минутами ранее не реализовал хороший момент, после углового BVB выполнил тонкий заброс в штрафную “Сити”, а Джуд Беллингем ловко рассчитал момент, когда ему нужно было оторваться от Холанда и Аканджи (двух бывших игроков “Боруссии” Дортмунд!), чтобы ударом головой поразить ворота Эдерсона.

4 - Jude Bellingham has scored his fourth UEFA Champions League goal, the most ever by an English teenager in the competition. Tonight is also his 18th appearance in the competition; again, the most by any English teenager. Hey. pic.twitter.com/DxnojAmoZp