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Стало известно, на кого Милан заменит основного кипера в заявке на ЛЧ
Временно
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 5-го Лиги наций дивизиона А сборная Франции уверенно обыграла национальную команду Австрии – 2:0. К сожалению, вратарь "Ле Блэ" Майк Меньян получил повреждение и был заменен после первого тайма.
Таким образом, "Милан", за который выступает 27-летний голкипер, должен сделать изменения в заявке на Лигу чемпионов.
Как сообщает итальянское издание Calciomercato.com, временно место Майка в ростере "Россонери" займет Чиприан Тэтэрушану. После восстановления Меньян снова займет свое место в заявке вместо 36-летнего румына.
В этом сезоне Чиприан не провел ни минуты на поле в футболке итальянского клуба.
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