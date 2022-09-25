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Стало известно, на кого Милан заменит основного кипера в заявке на ЛЧ

Лига Чемпионов
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Стало известно, на кого Милан заменит основного кипера в заявке на ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 5-го Лиги наций дивизиона А сборная Франции уверенно обыграла национальную команду Австрии – 2:0. К сожалению, вратарь "Ле Блэ" Майк Меньян получил повреждение и был заменен после первого тайма.

Таким образом, "Милан", за который выступает 27-летний голкипер, должен сделать изменения в заявке на Лигу чемпионов.

Как сообщает итальянское издание Calciomercato.com, временно место Майка в ростере "Россонери" займет Чиприан Тэтэрушану. После восстановления Меньян снова займет свое место в заявке вместо 36-летнего румына.

В этом сезоне Чиприан не провел ни минуты на поле в футболке итальянского клуба.

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В статье: Чиприан Тэтэрушану Милан Майк Меньян
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Источник:
Calciomercato.com

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