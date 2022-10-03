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4 кипера, 3 форварда. Заявка Шахтера на матч с Реалом
Заявка горняков на матч
shakhtar.com
Донецкий "
В списке Йовичевича 27 футболистов, включая четырех голкиперов.
Голкиперы: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин
Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик
Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Крыськив, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк
Нападающие: Траоре, Сикан, Кулаков.
Напомним, что матч "Реал" - "Шахтер" состоится в Мадриде в среду, 5 октября, начало – в 22:00 по киевскому времени.
⚒ Список гравців «Шахтаря», які полетіли до Мадрида на матч із «Реалом».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 3, 2022
⭐️ @ChampionsLeague ???? 5 жовтня ⏰ 22:00#Shakhtar #UCL #РеалШахтар pic.twitter.com/kLjVLaODcw
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