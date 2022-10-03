  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. 4 кипера, 3 форварда. Заявка Шахтера на матч с Реалом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

4 кипера, 3 форварда. Заявка Шахтера на матч с Реалом

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Заявка горняков на матч

4 кипера, 3 форварда. Заявка Шахтера на матч с Реалом

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" обнародовал заявку команды на поединок 3-го тура Лиги чемпионов против "Реала".

В списке Йовичевича 27 футболистов, включая четырех голкиперов.

Голкиперы: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин

Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Крыськив, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк

Нападающие: Траоре, Сикан, Кулаков.

Напомним, что матч "Реал" - "Шахтер" состоится в Мадриде в среду, 5 октября, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде