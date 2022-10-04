Интер - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Все матчи Лиги чемпионов по-своему интереснее, но даже среди интересных есть самые интересные. "Интер" - "Барселона" – самая громкая вывеска этого игрового дня. "Нерадзурри" находятся в не очень хорошей форме, испытывая неудачи на внутренней арене. "Барса", напротив, демонстрирует признаки того, что приглашение Хави – вполне правильное и перспективное решение.

Очный матч команд в третьем туре Лиги чемпионов состоится во вторник, 4-го октября, в 22:00. Смотрите на видеосервисе MEGOGO – это официальный транслятор еврокубков в Украине.

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4 октября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа С. Третий тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Трансляция - MEGOGO

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