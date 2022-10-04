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Интер - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Интер - Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 04.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Интер - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Reaves

UA-Футбол
Новина українською

Все матчи Лиги чемпионов по-своему интереснее, но даже среди интересных есть самые интересные. "Интер" - "Барселона" – самая громкая вывеска этого игрового дня. "Нерадзурри" находятся в не очень хорошей форме, испытывая неудачи на внутренней арене. "Барса", напротив, демонстрирует признаки того, что приглашение Хави – вполне правильное и перспективное решение.

Очный матч команд в третьем туре Лиги чемпионов состоится во вторник, 4-го октября, в 22:00. Смотрите на видеосервисе MEGOGO – это официальный транслятор еврокубков в Украине.

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Трансляція матчу Інтер - Барселона
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4 октября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа С. Третий тур
Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" 22:00 "Барселона"

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Трансляция - MEGOGO
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В статье: Лига чемпионов Барселона Интер (Милан)
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