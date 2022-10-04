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Интер - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Интер - Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 04.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Reaves
Все матчи Лиги чемпионов по-своему интереснее, но даже среди интересных есть самые интересные. "Интер" - "Барселона" – самая громкая вывеска этого игрового дня. "Нерадзурри" находятся в не очень хорошей форме, испытывая неудачи на внутренней арене. "Барса", напротив, демонстрирует признаки того, что приглашение Хави – вполне правильное и перспективное решение.
Очный матч команд в третьем туре Лиги чемпионов состоится во вторник, 4-го октября, в 22:00. Смотрите на видеосервисе MEGOGO – это официальный транслятор еврокубков в Украине.
4 октября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа С. Третий тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" 22:00 "Барселона"
Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)
Трансляция - MEGOGO
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