Интер - Барселона: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 04.10.2022

Календарь в "Группе Смерти" сложился так, что все может практически решиться в ней уже после третьего тура. Да и состояние играющих команд располагает. "Интер" уже принимал "Баварию" дома и проиграл ей. Сегодня примет "Барселону" и, если проиграет, уменьшит свои шансы занять одно из двух первых мест в группе до минимума. Наставник последней Хави называет матч очень важным, но не решающим. Для команды Симоне Индзаги он решающий. Может стать таким и для самого тренера.

4 октября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа С. Третий тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Барселона"

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

В ЛЧ состояние команд идентичное. 0:2 от "Баварии", лёгкая победа над "Викторией". Оба тренера ещё и считают поражение от мюнхенцев несправедливым. "Барселона" и вправду запорола моменты и должна была по крайней мере забивать. У Роберта Левандовски сбился прицел именно против бывшей команды. А "Интер" пропускал голы, которых должен был избежать (длинный пас, автогол), но на самом деле выглядел командой совершенно не того уровня. Неприлично уступая по скорости и технике.

Такие слова Индзаги - не единственные, которые раздражают. Перед матчем лиги против "Ромы" он заявил, что во всех своих командах приносит трофеи и прибыль в бюджет. Как сообщают, президент Стивен Чжан посчитал, что тренер лезет не в свои финансовые дела и выгораживает себя во время клубного кризиса. А слова после поражения от римлян о явно лучшей игре в сезоне (при всего двух ударах в створ ворот) уже разозлили всех. Хэштег #Inzaghiout достиг невероятной популярности.

Поражение от "Ромы" (1:2) стало первым домашним в сезоне в лиге, но четвёртым в целом в восьми турах. Так плохо "нерадзурри" начинали сезон лишь однажды в своей истории (2011/12), и тогда уже после пятого тура сменили тренера. Они проиграли все Топ-матчи - "Лацио" (1:3), "Милану" (2:3), высоко идущему "Удинезе" (1:3), "Роме". Причем последним двум позволили камбеки. По очкам сейчас девятые, а по пропущенным мячам (13) лишь пять команд Серии А хуже их.

Как сообщают, неудачи против "Барселоны" и "Сассуоло" могут решить судьбу Индзаги.

В "Барсе" ситуация совершенно противоположная. Репутация и статус Хави очень высоки, в его проект верят, при этом в эйфорию не впадают. В лиге команда одержала уже шесть побед подряд с общей разницей мячей 19:1 и на днях впервые после 833-ех дней вышла на первое место. Выезд на Мальорку, правда, получился очень непростым. Но, вообще-то, там играл ослабленный состав. Да и 1:0 яснее демонстрирует взрослость и собранность, чем 3:0 и 4:0.

Что получится сегодня? Не секрет, что "Барселона" любит доминировать, владеть мячом, и Хави заявляет, что отказываться от этого не собирается. Вместе с тем, она любит и играть быстро, интенсивно прессинговать. А с этим во всех проигранных матчах "Интер" катастрофически не справлялся.

Хави также напомнил, что соперник сам любит доминировать, и такое нельзя позволять, нельзя выключаться. "Бавария" не позволила. Индзаги же считает, что играет его команда очень хорошо и оступается лишь на действиях в ключевые моменты в обеих штрафных. Такие ключевые, вообще-то, подвели обеих против "Баварии".

Кадры

"Интер" потерял ещё в августе Ромелу Лукаку, неделю назад также архитектора в центре поля Марцело Брозовича. Без него и в предыдущем сезоне, и в нынешнем он не побеждал. 20-летний Асллани вышел вместо него против "Ромы" и, в принципе, отыграл хорошо, но выдержит ли против "Барселоны"? В центре поля также проблемы у Гальярдини. Барелла готов играть, но против "Ромы" и ассистировал, и потерял мяч, привезя гол. Возможно, Мхитарян получит шанс.

Точно получит шанс вратарь Онана. Он играл и в двух первых турах, и совершил десять сейвов против "Баварии". В лиге играет критикуемый Ханданович. Похоже, получит шанс и 33-летний Ачерби в центре обороны, опередив слабого Де Фрая. Димарко, как и Франческо, отлично отыграл в сборной и должен сохранить место на левом фланге.

В атаке под вопросом также участие Лаутаро Мартинеса. Если аргентинский форвард, кстати, не забивавший в сентябре за команду, не выйдет на поле, компанию Джеко составит Корреа. Эти двое как раз в сентябре забивали и неплохо взаимодействовали друг с другом в редкие минуты на поле вместе.

У "Барселоны" также существенные потери. Центральные защитники Араухо и Кунде, правый Бельерин, опорник Де Йонг, игрок атаки Депай. На Мальорке в центре обороны удачно отыграл дуэт Пике-Кристенсен, а Эрик Гарсия слабо отыграл в сборной. Неужели Жерард и Андреас останутся? Слева Алонсо борется за место с Альбой, чуть не перешедшим летом в "Интер", и юным Бальде, игравшим на Мальорке как раз справа. Но справа сейчас есть Серхи Роберто.

В центре поля отлично знакомый с "Сан Сиро" со времен игры за "Милан" Франк Кесси все же вряд ли сдвинет кого-то из тройки Бускетс-Гави-Педри. А на флангах атаки скорее выйдут Рафинья и Ферран Торрес. Дембеле и Фати получили свой шанс в субботу, но не впечатлили. Разумеется, возглавит атаку Левандовски, в субботу вышедший на 12 голов в сезоне. Ровно половину голов команды во всех турнирах. "Интеру" он никогда не забивал (потому что никогда с ним не встречался), и это грозный намек.

"Интер": Онана, Шкриньяр, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Асллани, Барелла, Чалханоглу, Димарко, Джеко, Корреа

"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Пике, Кристенсен, Алонсо, Бускетс, Гави, Педри, Ф. Торрес, Левандовски, Рафинья

Статистика

"Интер" и "Барселона" встречались 14 раз. Восемь побед у второй, четыре ничьи, две победы у первого. Разница мячей - 11:24. Правда, в Милане ситуация "нерадзурри" получше. Два поражения, четыре ничьи и победа. В том числе результаты последних очных матчей на "Сан Сиро" - 0:0, 0:0, 3:1 (знаменитая победа в сезоне требла с Жозе Моуриньо), 1:1 и 1:2

Последние две встречи команд, в сезоне 2019/20 в Лиге Чемпионов, завершились победами "Барселоны" со счетом 2:1. В Милане победного гола Фати пришлось ждать до 86-ой минуты (забивали также Карлес Перес и Лукаку), а в Барселоне пришлось устраивать камбек силами Суареса после пропущенного от Лаутаро Мартинеса

Хави начал свою тренерскую карьеру в Примере 18-ю подряд гостевыми матчами без поражений. Тем самым побив рекорд Зинедина Зидана. Но вот два своих первых гостевых матча Лиги Чемпионов проиграл. Оба - "Баварии"

В 21-ом последнем матче во всех турнирах "Интер" ни разу не играл вничью. Если не считать ничьей победу над "Ювентусом" в финале Кубка в дополнительное время. "Барселона" без ничьих в последних восьми матчах, с первого тура лиги (0:0 против "Райо Вальекано")

"Интер" проиграл четыре из шести и пять из восьми своих последних матчей во всех турнирах. Дома проиграл два из трех, победив "Торино" лишь на 89-ой минуте

В 16-ти из 17-ти последних матчей Серии А и Кубка Италии с участием "Интера" забивалось более двух мячей. Но ни в одном из шести последних в Лиге Чемпионов более двух не забивалось

Прогноз: Интер - Барселона 1:2

"Интер" все же дома, где с "Барсой" всегда борется. Он также должен бороться за Индзаги. Хави ещё и побаивается его схемы с тремя центральными защитниками и особенно с двумя форвардами ("в Испании никто так не играет"), его динамичных вертикальных атак. Не считает, что он плохо играет, считает, что должен был победить "Рому". Ключевые моменты и вправду подводили миланцев в первую очередь, а сегодня могут сложиться иначе. Но все же "Барселона" фаворит.