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Зубков: Траоре на обеде сказал, что у него был сон, будто я забью Реалу
Но этого гола не хватило даже для ничьей
Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Шахтера" Александр Зубков прокомментировал
– Было сложно. Мы все понимали, против кого играем – это одна из лучших, если не лучшая команда мира. Понимали, что где-то будем отдавать им инициативу, и план состоял в том, чтобы встречать их в центре. Конечно, 36 ударов по нашим воротам говорят сами за себя, однако и в такой тяжелой игре у нас были моменты.
Лассина Траоре подошел ко мне на обеде и сказал, что у него был сон, будто я забью. Пошутили немного, а это сбылось. Конечно, забивать на таком стадионе и такой команде, как "Реал", приятно. Однако было бы вдвойне приятнее, если бы мы заработали очки.
– С каким настроением выходили на второй тайм и что говорил тренер в перерыве?
– Наверное, мы немного больше поверили в себя. И, конечно, была задача забить второй мяч.
– Какой отрезок в этой игре стал самым сложным?
– Думаю, первые 25–30 минут: было много моментов у наших ворот, и это был тяжелый период. Соперник забил, мог отличиться еще, однако, наверно, мой гол немного придал уверенности команде.
– Уже вскоре состоится, можно сказать, реванш с "Реалом". С каким настроением будете выходить на этот матч?
– Будем биться до последнего. Мы понимаем, против кого будем играть, однако даже этот матч показал, что и у них слабые места.
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