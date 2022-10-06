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Зубков: Траоре на обеде сказал, что у него был сон, будто я забью Реалу

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Но этого гола не хватило даже для ничьей

Зубков: Траоре на обеде сказал, что у него был сон, будто я забью Реалу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок "Шахтера" Александр Зубков прокомментировал поражение "Реалу" (1:2) в 3-м туре группового этапа ЛЧ.

– Было сложно. Мы все понимали, против кого играем – это одна из лучших, если не лучшая команда мира. Понимали, что где-то будем отдавать им инициативу, и план состоял в том, чтобы встречать их в центре. Конечно, 36 ударов по нашим воротам говорят сами за себя, однако и в такой тяжелой игре у нас были моменты.

Лассина Траоре подошел ко мне на обеде и сказал, что у него был сон, будто я забью. Пошутили немного, а это сбылось. Конечно, забивать на таком стадионе и такой команде, как "Реал", приятно. Однако было бы вдвойне приятнее, если бы мы заработали очки.

– С каким настроением выходили на второй тайм и что говорил тренер в перерыве?

– Наверное, мы немного больше поверили в себя. И, конечно, была задача забить второй мяч.

– Какой отрезок в этой игре стал самым сложным?

– Думаю, первые 25–30 минут: было много моментов у наших ворот, и это был тяжелый период. Соперник забил, мог отличиться еще, однако, наверно, мой гол немного придал уверенности команде.

– Уже вскоре состоится, можно сказать, реванш с "Реалом". С каким настроением будете выходить на этот матч?

– Будем биться до последнего. Мы понимаем, против кого будем играть, однако даже этот матч показал, что и у них слабые места.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Александр Зубков
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Источник:
ФК Шахтар

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