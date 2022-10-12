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Шахтер не проиграл Реалу и опустился на третье место в таблице ЛЧ

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

А победа была так близка

Шахтер не проиграл Реалу и опустился на третье место в таблице ЛЧ

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий Шахтер в матче 4-го тура Лиги чемпионов в условно домашнем матче (в Варшаве) сыграл вничью с Реалом (1:1).

Первый гол самом начале второго тайма Александр Зубков.

Горняки долго держались, но в самой коцновке, после ошибки на выходе Трубина, все-таки пропустили. 1:1

Таким образом, у горняков после 4-х туров 5 очков и на данный момент третье место в группе.

Лидером остается Реал – 10 баллов.

А так как в параллельном матче РБ Лейпциг обыграл Селтик 2:0, немцы вышли на второе место (6 очков). У Селтика - 1 балл.

Шахтер не проиграл Реалу и опустился на третье место в таблице ЛЧ - изображение 1
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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Селтик (Глазго) РБ Лейпциг
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Комментарии (9)
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alex.belogubko (одесса)
12.10.2022 в 00:44
у Селтика все выигравали кроме ШД--ЙОВИЧ как проигравать на последних секундах приятно--Реал проявил характер- как ШД в игре с ЧО ты так говорил где же ваш характер--хорошо что не проиграли а гол Трубина стоял бы воротах и всё выиграшь
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scorpius (Ck)
12.10.2022 в 01:04
Ок, давай по другому - кто кроме Шахтера пока не проигрывал Реалу? (Подсказка - это не Черноморец)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.10.2022 в 00:25
Головне з Селтіком розібратись і ничья з німцями!
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scorpius (Ck)
12.10.2022 в 01:01
Німці теж можуть Реалу додати клопоту
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scorpius (Ck)
12.10.2022 в 00:19
С учетом турнирных раскладов и календаря у нас неплохие шансы побороться за 2 место и отличные за 3-е. Если в двух оставшихся играх наберем очки, то будем минимум третьи. За 2 место пока рано говорить, там очная с немцами в 6 туре.
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+2
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Romerik (YNWA)
12.10.2022 в 00:54
Можна 3 Бути навіть з двома поразками, при програші селтіка реалу
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scorpius (Ck)
12.10.2022 в 00:59
Так, але непогано було б з тим же Селтіком у нічию зіграти ще раз, як мінімум.
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okolegko (Київ)
12.10.2022 в 00:15
"німці вийшли на друге місце (10 очок)". Щось не так у королівстві Датському
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+1
0
djumba (Мелитополь)
12.10.2022 в 00:39
Так, виправили, дякс
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0
0

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