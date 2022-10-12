Шахтер не проиграл Реалу и опустился на третье место в таблице ЛЧ

Донецкий Шахтер в матче 4-го тура Лиги чемпионов в условно домашнем матче (в Варшаве) сыграл вничью с Реалом (1:1).

Первый гол самом начале второго тайма Александр Зубков.

Горняки долго держались, но в самой коцновке, после ошибки на выходе Трубина, все-таки пропустили. 1:1

Таким образом, у горняков после 4-х туров 5 очков и на данный момент третье место в группе.

Лидером остается Реал – 10 баллов.

А так как в параллельном матче РБ Лейпциг обыграл Селтик 2:0, немцы вышли на второе место (6 очков). У Селтика - 1 балл.