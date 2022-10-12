Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер не проиграл Реалу и опустился на третье место в таблице ЛЧ
А победа была так близка
shakhtar.com
Донецкий Шахтер в матче 4-го тура
Первый гол самом начале второго тайма Александр Зубков.
Горняки долго держались, но в самой коцновке, после ошибки на выходе Трубина, все-таки пропустили. 1:1
Таким образом, у горняков после 4-х туров 5 очков и на данный момент третье место в группе.
Лидером остается Реал – 10 баллов.
А так как в параллельном матче РБ Лейпциг обыграл Селтик 2:0, немцы вышли на второе место (6 очков). У Селтика - 1 балл.
Популярное сейчас
- Шахтер - Реал: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов
- Лавров: Не исключено, что Зеленский может передумать и начать переговоры с РФ
- Пока не созрели. Юноши Шахтера снова разгромно проиграли Реалу
- Почти - не считается. Шахтер - Реал 1:1. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО