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Защитник Челси получил травму колена в матче против Милана

Лига Чемпионов
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Характер повреждения игрока пока что неизвестен

Защитник Челси получил травму колена в матче против Милана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Челси" Рис Джеймс получил травму в матче против "Милана" (2:0) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

22-летний англичанин в столкновении с Тео Эрнандесом неудачно приземлился на газон и повредил колено. Футболиста заменили на 62-й минуте на Сесара Аспиликуэту. Характер повреждения пока что неизвестен.

"Мы надеемся, что Рис будет в порядке. Нам нужно 24-48 часов, чтобы разобраться, поэтому пока слишком рано говорить что-либо еще", - сказал главный тренер "Челси" Грэм Поттер.

В нынешнем сезоне Джеймс провел 11 матчей за "синих во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 2 результативные передачи.

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В статье: Челси (Лондон) Милан Рис Джеймс
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