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Защитник Челси получил травму колена в матче против Милана
Характер повреждения игрока пока что неизвестен
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Челси" Рис Джеймс получил травму в матче против "Милана" (2:0) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
22-летний англичанин в столкновении с Тео Эрнандесом неудачно приземлился на газон и повредил колено. Футболиста заменили на 62-й минуте на Сесара Аспиликуэту. Характер повреждения пока что неизвестен.
"Мы надеемся, что Рис будет в порядке. Нам нужно 24-48 часов, чтобы разобраться, поэтому пока слишком рано говорить что-либо еще", - сказал главный тренер "Челси" Грэм Поттер.
Potter on James injury: "Reece, we're hoping he is okay but it is too early to say until 24-48 hours after." #CFC #UCL— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) October 11, 2022
В нынешнем сезоне Джеймс провел 11 матчей за "синих во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 2 результативные передачи.
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