Защитник Челси получил травму колена в матче против Милана

Защитник "Челси" Рис Джеймс получил травму в матче против "Милана" (2:0) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

22-летний англичанин в столкновении с Тео Эрнандесом неудачно приземлился на газон и повредил колено. Футболиста заменили на 62-й минуте на Сесара Аспиликуэту. Характер повреждения пока что неизвестен.

Potter on James injury: "Reece, we're hoping he is okay but it is too early to say until 24-48 hours after." #CFC #UCL