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Тренер Селтика - о матче с Шахтером: Чтобы продолжить выступать в Европе, нам необходимо выиграть
Тренер Селтика намерен обыграть Шахтер
shakhtar.com
Главный тренер "Селтика" Ангелос Постекоглу поделился ожиданиями о матче 5-го тура
"Чтобы продолжить выступать в Европе, нам необходимо выиграть, и наша цель – достичь необходимого результата. Моя философия заключается в том, что, если вы продолжите играть в свой футбол и создавать моменты, вы будете вознаграждены. Мы должны подходить к игре ответственно, особенно дома. Если мы создадим такое же количество моментов, то нужно их реализовать.
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Завтра нам нужно будет показать все, на что мы способны, в игре с соперником, который отобрал очки у всех команд в этой группе. Уверен, если мы продолжим создавать моменты, то сможем достичь их реализации.
Что касается состава, то Дэвид Тернбулл в порядке, Карл Старфельт вернулся к тренировкам, но к завтрашнему матчу еще не готов. У Жоты был последний сеанс реабилитации, и он будет готов к выходным", - сказал Постекоглу.
Напомним, что матч "Селтик" – "Шахтер" состоится во вторник, 25 октября, и начнется в 22:00.
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