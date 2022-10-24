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Тренер Селтика - о матче с Шахтером: Чтобы продолжить выступать в Европе, нам необходимо выиграть

Лига Чемпионов
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Тренер Селтика намерен обыграть Шахтер

Тренер Селтика - о матче с Шахтером: Чтобы продолжить выступать в Европе, нам необходимо выиграть

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Селтика" Ангелос Постекоглу поделился ожиданиями о матче 5-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером".

"Чтобы продолжить выступать в Европе, нам необходимо выиграть, и наша цель – достичь необходимого результата. Моя философия заключается в том, что, если вы продолжите играть в свой футбол и создавать моменты, вы будете вознаграждены. Мы должны подходить к игре ответственно, особенно дома. Если мы создадим такое же количество моментов, то нужно их реализовать.

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Завтра нам нужно будет показать все, на что мы способны, в игре с соперником, который отобрал очки у всех команд в этой группе. Уверен, если мы продолжим создавать моменты, то сможем достичь их реализации.

Что касается состава, то Дэвид Тернбулл в порядке, Карл Старфельт вернулся к тренировкам, но к завтрашнему матчу еще не готов. У Жоты был последний сеанс реабилитации, и он будет готов к выходным", - сказал Постекоглу.

Напомним, что матч "Селтик" – "Шахтер" состоится во вторник, 25 октября, и начнется в 22:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго) Ангелос Постекоглу
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Источник:
ФК Шахтар

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