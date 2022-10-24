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Кипер Селтика Харт: В Варшаве Шахтеру удалось забить одним из очень немногих ударов по воротам
Голкипер Селтик - о грядущем матче с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Селтика" Джо Харт поделился ожиданиями о матче 5-го тура
"Мы находимся не в том положении, в котором хотели бы оказаться после четырех туров, хоть и отдали все силы, чтобы хорошо показать себя в этих играх. Сейчас мы хотим сделать еще один шаг вперед и нацелены на это уже завтра вечером. Мы играем, чтобы побеждать в каждом матче, так что и эта игра не будет исключением.
Нельзя отрицать тот факт, что мы хорошо играли в предыдущих встречах и у нас были шансы добиться лучшего результата. Но суть не в моментах, которые вы создаете, а в голах, которые забиваете в итоге. Для команды и клуба важно оставаться в Европе как можно дольше. Мы хотим произвести хорошее, сильное впечатление и представить клуб таким, каким он должен быть.
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В Варшаве мы играли хорошо, но добились только ничьей, в чем заслуга "Шахтера". Им удалось забить одним из очень немногих ударов по воротам. Они действительно опасны при быстром переходе из обороны в атаку, у них очень хорошие игроки, и они доказали в группе, что их очень сложно сломать. Они играли с очень хорошими атакующими командами и мало пропустили, так что это будет качественная игра. Что касается прогнозов, я знаю, что мы будем готовы. У нас есть сильная команда, которая готова сражаться и хорошо себя проявить", – сказал Харт.
Напомним, что матч Селтик - Шахтер состоится во вторник, 25 октября, и начнется в 22:00.
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