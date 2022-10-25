Селтик – Шахтер: горнякам нужна победа на Хэмпден Парк

25 октября. 22.00. Глазго "Хэмпден Парк"

Трансляция – видеосервис MEGOGO, платформа Воля TV.

Говорим о "Хэмпдон Парке" – наталкиваемся на кучу футбольных воспоминаний, как приятных, так и не очень. Здесь летом 2021-го сборная Украины обыграла Швецию и впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро, здесь уже в июне 2022-го "желто-синие" сделали уверенный шаг в финал плей-офф ЧМ-2022, обыграв Шотландию 1:3, и в конце концов наша националка сгорела шотландцам в матче Лиги наций (3:0). Очередную попытку покорить главную арену Глазго предпринимает "Шахтер" в матче против "Селтика".

Титульный партнер ФК "Шахтер" и первый легальный букмекер Parimatch Ukraine определил фаворитов предстоящего поединка. По мнению экспертов, хозяева поля имеют гораздо более высокие шансы на победу. Коэффициент на успех "Селтика" – 1.87, а вот на то, что "горняки" заберут три очка с "Хэмпден Парк" – 4.10. Шансы на ничью расценивают как 3.90 к 1.

"Селтик" идет последним в турнирной таблице группы F, имея в активе 1 очко благодаря ничьей с "Шахтером" в Варшаве. "Горняки" разместились на третьей позиции с 5 пунктами. Победа в Шотландии значительно увеличит шансы украинцев на плей-офф Лиги чемпионов, поражение может поставить даже под угрозу евровесну. Так что "Шахтер" должен настраиваться исключительно на 3 очка. Ради матча Лиги чемпионов дончане в очередной раз перенесли встречу в рамках УПЛ и целенаправленно готовились к выезду в Глазго. Предварительно такое решение перед матчем с "Реалом" принесло "горнякам" дивиденды, так что надеемся и на этот раз тактика Йовичевича сработает.

Что касается "Сетлика", то они свой матч чемпионата Шотландии против "Гартса" провели в субботу, выиграли 4:3 и продолжают лидировать в турнире. Для шотландцев матч с "Шахтером" в ЛЧ – очень важный, любой результат, кроме победы, фактически оставляет их за бортом еврокубков.

Йовичевич взял на матч в Глазго всех сильнейших, кроме Марианна Шведа, для которого это могло бы быть принципиальное противостояние. 25-летний футболист год был в аренде в шотландском клубе, хотя назвать его шотландское турне успешным затруднительно. Он провел всего три игры за "Селтик" во всех турнирах с 2019 по 2020 год.

"Шахтер" и "Селтик" встречались между собой четыре раза на групповом этапе Лиги чемпионов в 2004 и 2007 годах. В обоих случаях команды обменялись домашними победами. Собственно, теперь эту традицию нужно менять.

Болеем за "Шахтер" вместе и заряжаем на своих вместе с Parimatch Ukraine!