Очевидное и невероятное. Акценты зрителя на игре Лейпцига с Шахтером

То, что мы увидели вчера в Варшаве, ожидалось мною еще в первом туре, в Лейпциге. Украинский футбол в преддверии нового сезона был искусственно отброшен в развитии далеко назад. И самым ярким свидетельством этого стала трансформация, происшедшая с его самым сильным клубом (пусть в этом месте фанаты не самого сильного всегда и негодуют).

Не хочется повторять банальности, но перед стартом сезона, пожалуй, все ожидали худшего от команды Йовичевича в Лиге чемпионов. И жена мне до сих пор не может простить того, как я ее отправил спать, "вангуя" погром от "Лейпцига" в матче, который закончился прямо противоположным результатом. Ведь подобного удовольствия ей больше в сезоне испытать не пришлось.

Но что я говорил вам еще тогда? "Почему именно – это их проблемы, но "быки" откровенно не впечатлили. Этот, лишь начинающий писать свою новейшую историю, "Шахтер" с первых минут чувствовал себя в поединке с ними достаточно комфортно. А ведь сам имидж "Лейпцига", каким мы его знаем в Европе, обещал доминирование хозяев, так что и голову поднять некогда будет.

Но когда вы в последний раз видели столько явного везения в пользу одной команды? Только не нужно про везет сильнейшим, заслужили, выстрадали, и т.п. – я и сам охотно вам это все поведаю, меня уговаривать не надо… Вчера нам фантастически повезло.

Повторяя вслед за вами мантру: Йовичевич – голова, все же напомню, что один случай – всего лишь случай. Пусть и очень счастливый… Одно ясно четко: такого "Лейпцига" в ответке мы уже не увидим. К тому времени новый коуч должен его отремонтировать".

Гордиться своей прозорливостью было бы неуместно: это было куда как очевидно. В немецком клубе все встало на свои места достаточно быстро и легко. Кульминацией этого процесса стала победа над "Реалом", а под занавес турнира был поставлен на свое законное место "Шахтер". И это еще счастье великое, что место – не последнее в группе.

Счастье для нас, болельщиков. Поскольку весна в Европе – это и было целью нашего довольно рискованного путешествия в Лиге чемпионов. И цель эта казалась несбыточной. Честь и хвала команде Йовичевича за то, что ее достигли – опять я говорю банальности. Но главное достоинство этой команды – она максимально использовала малейшие шансы.

Невероятная победа над "Лейпцигом", ставшая запевом и главным залогом успешного турнира, стала возможной не только благодаря стечению обстоятельств, но и тому, что "Шахтер" был готов этим должным образом распорядиться. Как, собственно, и ничья с "Реалом". Свою путевку в плей-офф мы добывали в этих встречах.

Еще одной банальностью был мой прогноз о том, что нашим конкурентом в борьбе за Лигу Европы будет "Селтик". "Открыл Америку через форточку!" - имел полное право иронизировать читатель, если бы не одно но: "Шахтер" виделся тогда очевидно слабее и этого соперника.

Практика внесла коррективы. Хоть в обоих поединках "Селтик" по игре вполне заслуживал большего (особенно в первом), оба завершились вничью. Эти очки так и остались единственным достижением шотландского клуба. То есть, мы ему не уступили и не позволили получить преимущество в очном противостоянии. О прочем сказано выше.

Ах да, мои акценты на конкретном вчерашнем матче? Он был достаточно зрелищным, но не более того: от семи до девяти опасных эпизодов у ворот. Молотки можно было сложить в углу забоя еще на 10-й минуте, когда Нкунку открыл счет: единственный реальный шанс "Шахтера" был у Мудрика уже при 0:4, причем тотчас после этого он был заменен.

Счет вполне мог быть вдвое меньшим, но "Лейпциг" реализовал аж две трети своих голевых возможностей. Самой заметной фигурой до перерыва был Трубин с парой-тройкой важных сэйвов, а личностью матча, без вариантов стал Нкунку – участник подавляющего большинства острых атак и трех голевых комбинаций.

Этих двух абзацев вполне достаточно, чтобы составить впечатление об игре в целом.

Подводя же итог выступлению "Шахтера" в групповом турнире, констатируем: то, что справедливо могло показаться невероятным до его начала, в конце воспринималось уже как очевидное. Команда Йовичевича однозначно заслужила продолжение борьбы в Лиге Европы. Точка.

Результат, а главное – игра во вчерашнем поединке дали нам четкое представление о том, что могло ее ожидать в плей-офф Лиги чемпионов. Далеко не сильнейшим представителем которой является команда Розе.

При этом следует понимать, что Мудрика, с большой долей очевидности и вероятности, мы можем лишиться уже этой зимой. Что Траоре навострит лыжи из Украины, едва наберет форму. И что главным козырем в атаке "Шахтера" в их отсутствие сегодня является Зубков. Так что энергетические круги Йовичевича и прочая психология победителей – все это замечательно, но исключительно на них выехать можно разве что в УПЛ.

Кстати, будет любопытно следить тут за его командой в условиях временного закрытия второго фронта. Мне отчего-то кажется, что больших проблем она испытать не должна. Но это отнюдь не медицинский факт. В любом случае, уровень состоятельности нашего чемпионата теперь можно будет определять по степени конкурентности соперников "Шахтера" - участника плей-офф Лиги Европы. Вот и поглядим.