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Михайличенко: Когда мы узнали группу в ЛЧ, то все думали, что наберем одно очко

Лига Чемпионов
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Вышло в шесть раз больше

Михайличенко: Когда мы узнали группу в ЛЧ, то все думали, что наберем одно очко

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

Защитник "Шахтера" Богдан Михайличенко прокомментировал выступления "горняков" в групповом этапе Лиги чемпионов:

“ – Конечно, когда мы узнали группу, то все думали, что наберем одно очко. Но "Шахтер" не обращал на это внимание и двигался от игры к игре, добывал очки. Мы не думали, где будем – просто играли. Так получилось, что даже была возможность выйти в Лигу чемпионов. Но в последней игре мы были слабее. Поэтому я считаю, что Лига Европы – это хороший результат.

– Какой матч за эмоциями, результатом или игрой запомнился больше всего?

– Две из игры с “Реалом”, ведь не каждый день играешь с такими командами. Было очень приятно противостоять таким игрокам.

– Кто был главным героем "Шахтера" в этой Лиге чемпионов?

– Хотел бы сказать, что вся команда сражалась и соревновалась. Выделить кого-нибудь? Я бы выделил не одного, а нескольких, в частности, наших молодых футболистов, которые в таком возрасте вели команду за собой”, - сказал Михайличенко.

В текущем розыгрыше ЛЧ Богдан провел четыре полных матча, записав в свой актив два ассиста. Из этих результативных передач оба гола забил Александр Зубков и ворота мадридского "Реала".

Отметим, что "Шахтер" за шесть поединков набрал шесть очков благодаря одной победе и трем ничейным результатам.

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В статье: Шахтер (Донецк) Богдан Михайличенко
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Источник:
Футбол 24

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