ПСЖ – Бавария 0:1. Дежавю Комана, тотальный контроль Нагельсманна и Мбаппе в роли HIMARS

Лига Чемпионов, 1/8 финала

Париж, Парк де Пренс

Пари Сен-Жермен – Бавария 0:1

Гол: Коман 53

"Бавария" увезла из Парижа минимальную победу благодаря голу воспитанника "ПСЖ" Комана. Как и в финале ЛЧ-2020, мяч Кингсли стал решающим в матче. Чемпионы Германии в доминантной манере провели первый час игрового времени, заставляя хозяев отбиваться из последних сил. Но выход Килиана Мбаппе на последние 30 минут едва не перевернул матч в обратную сторону. От камбека парижан отделили считанные сантиметры.

Стартовый план "Пари Сен-Жермен" заключался в том, чтобы банально удержать нули на табло до выхода своей главной звезды. Кристоф Галтье выставил команду в архаичные 4-4-2. Неймар и Месси вышли впереди, а справа в полузащите появился 16-летний Заир-Эмри. Можно было бы похвалить наставника за доверие молодым, но у тинейджера не было ни единой возможности проявить себя. Ровно как и у всей остальной команды.

Нагельсманн тоже избрал вариант без риска, но у молодого тренера было пару идей, хоть до перерыва они в полной мере не работали. "Бавария" безнаказанно высоко прессинговала до выхода Мбаппе, но мячом распоряжалась довольно острожно. Через центр обострять не пытались, опасаясь потери и Месси и Неймара на открытом пространстве. Поэтому ставка была сделана на фланги. На правом краю "Бавария" пыталась перегружать зону за счёт высоких подключений правого центрального защитника Павара и взаимодействий Канселу с Сане.

Лучшая атака гостей родилась из редкого эпизода, когда Павар без опасений пошёл вперёд, и нашёл в штрафной Мусиалу, но тинейджера остановил MVP матча в составе хозяев Серхио Рамос. Канселу неоправданно много кроссил справа, пока не чувствуя открываний новых партнёров. Слева всё сводилось к изоляциям для Комана, игравшего сегодня латералем. Кингсли пару раз дерзко проскакивал Хакими, но Рамос снимал весь второй этаж этим вечером.

В перерыве Нагельсманн немного исправил свой план с помощью замены, и он мгновенно сработал. Удивительно, но Галтье подыграл молодому оппоненту своей кадровой перестановкой. Не привыкшего к партнёрам Канселу в перерыве сменил Дэвис. Канадец пошёл на левый фланг, а Коман ушёл направо. При этом латералям дали добро на ещё более высокие позиции. Галтье же убрал Хакими, переставив на фланг обороны Маркиньоса.

Сразу после перерыва Маркиньоса по привычке отвлёкся на Чупо-Мотинга и не успел накрыть подачу Дэвиса, мяч пролетел до дальней штанги, где оказался одинокий Коман, проткнувший мяч под рукой у Доннаруммы. Классический перегруз 4-ки защитников атакующей пятеркой, к которой Париж оказался не готов.

Показатель 1:11 по ударам отлично отображает, что происходило на поле в первый час игры. Но затем у Парижа появился на поле Мбаппе, и игра открылась в обе стороны. "Бавария" не стала садиться в оборону, надеясь найти второй гол, а хозяева пошли отыгрываться. Чупо-Мотинг мог стать ещё одним экс-парижанином, огорчившим своих бывших партнёров, но Доннарумма отбил в штангу его удар с метров 6. Затем Джиджи взял сложный мяч от Павара с корнера.

Мюнхенцы не сумели добить соперника, и при этом вовремя не почувствовали ответной угрозы. И Мбаппе едва их за это не наказал. На 73-й минуте Килиан выбежал сам на сам с Зоммером после паса Неймара, но вратарь успел вовремя сблизиться. А затем считанные сантиметры офсайда у Нуну Мендеша лишили Мбаппе гола забитого в ещё одном быстром выпаде.

0:1. "Бавария" провела гораздо более цельную игру, и их план в итоге дал плоды. Но неумение/нежелание команды иногда играть с менее радикальной линией обороны едва не позволило Парижу на ровном месте вернуться в игру. Мбаппе как HIMARS – обязует если не отодвигать всю логистику на 70 км от линии соприкосновения, то хотя бы опускать линию обороны на 10-15 метров. Мюнхенцы этого не сделали и едва не поплатились. Перед ответным матчем остаётся лишь один вопрос к Нагельсманну. Его команда не хочет или просто не умеет играть без высокого давления?

"ПСЖ": Доннарумма – Хакими (Кимпембе, 46), Маркиньос, Рамос, Нуну Мендеш – Заир-Эмри (Фабиан Руис, 57), Верратти, Данилу (Витинья, 75), Солер (Мбаппе, 57) – Месси, Неймар

"Бавария": Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт – Канселу (Дэвис, 46), Киммих, Горецка, Коман (Гнабри, 76) – Сане, Мусиала (Гравенберх, 87) – Чупо-Мотинг (Мюллер, 76)

Предупреждения: Кимпембе 70, Неймар 86 – Павар 26

Удаление: Павар 90+2 (вторая жёлтая)