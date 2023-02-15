Брюгге – Бенфика 0:2. Свидание с бывшей счастье не приносит

Хорошую славу серьезного нападающего Роман Яремчук снискал в Бельгии. Однако украинский форвард никогда не скрывал, что Лига Жюпиле для него была лишь трамплином для чего-нибудь большего. Следующей ступенькой в карьерной лестнице должна была стать "Бенфика". Но сейчас больше похоже, что "орлы" лишь зарыли глубоко под землю уверенность Романа в себе. Возвращение в Бельгию пока тоже ничего не принесло. Об этом в том числе вчера говорил наставник "Брюгге" Скотт Паркер: "Яремчук – первый, кто признал, что дела пошли совсем не так, как он надеялся. Но Лига чемпионов может также стать для него поворотным моментом".

К слову, для Паркера сегодня был тренерский дебют в еврокубках. Не часто боссы клубов снимают успешных тренеров после выполнения задач. Карл Хофкенс показывал идеальные результаты в группе Лиги чемпионов, но не мог настроить команду на внутренние соревнования. Именно из-за неудачного бекграунда в чемпионате руководители "Брюгге" решили на еврокубковой переправе сменить лошадей. Но какого-то исцеления это не принесло. Поэтому в преддверии двухматчевой дуэли в ЛЧ "Бенфика" считалась абсолютным фаворитом.

Португальцы действительно буквально с первых секунд взяли мяч под контроль. Однако постепенно хозяева отодвинули игру от своих ворот и стали сами отвечать даже острее. В середине первой 45-минутки был отрезок, когда гости даже банально не могли выйти со своей половины поля. Впрочем, постепенно инициатива по контролю мяча все же перешла к португальцам. Но "Брюгге" уверенно справлялся с волнами атак "орлов". К тому же они были очень скупыми: каких-то особо острых моментов действующий лидер Лиги Португалии почти не создавал. Больше проверка Миньоле: с ударами Рамуша и Силвы голкипер справился без проблем. По-настоящему остро было только однажды, но и там помогла не качественная игра, а серия рикошетов от защитников "фермеров", когда мяч чудом ушел над рамкой, а не в створ.

У "Брюгге" не было и того. Однако вспомним один из абзацев выше, что и ожиданий от бельгийцев не было. Впрочем, единственный до перерыва гол забили именно хозяева: Одой, замкнув подачу, даже порадоваться не успел, как увидел, что арбитры зафиксировали офсайд.

Никто не владел ситуацией. Шатнуть такую игру обычно помогает случай. Он произошел уже в дебюте второй половины. В штрафной хозяев Хендри, по-детски, слишком долго как для Лиги чемпионов ждал, что мяч прилетит сам и к нему не нужно двигаться. Рамуш этим воспользовался, опередил защитника, а тот уже по инерции ударил ему в ногу. Был шанс, что Миньоле вытянет удар Жоау Мариу с 11-метрового, ведь угадал, куда центрхав будет бить, однако мяч прошел буквально между его рук.

Диспозиция сразу изменилась: "Бенфика" принесла в жертву контроль мяча и территорию, а взамен взяла контратаки. В них "орлы" выглядели гораздо более опасными, чем позиционные потуги хозяев. "Брюгге" выглядел обреченным и не совсем понимал, что ему делать.

Эта обреченность привела ко второму пропущенному. Каскад ошибок, начиная от центра поля и завершая полукругом собственного штрафного, подарили экс-игроку "Шахтера" Давиду Нересу выход лицом к лицу с Миньоле, чем тот охотно воспользовался.

У "Брюгге" сегодня был главный план на нулевую ничью. Возможно, был запасной в случае собственного гола. Однако оказался не готов, что отыгрываться придется ему. Собственно, схожие проблемы у команды Паркера и в чемпионате: слишком много позволяют соперникам у своих ворот и мало предлагают в нападении. Для решения этой задачи у команды месяц. Если за это время ответа не найти, то можно и на следующую Лигу чемпионов шансы потерять через чемпионат, и из текущей вылететь.

Бельгия. Брюгге. Стадион: "Ян Брейдель"

"Брюгге" - "Бенфика" 0:2

Гол: Жоау Мариу 51 (пен.), Давид Нерес 88

"Брюгге": Симон Миньоле, Денис Одои (Каспер Нильсен 65), Джек Хендри, Ноа Ланг, Бьорн Мейер, Рафаэль Оньедика, Таджон Бьюкенен, Камал Соуа (Ферран Ютгла 79), Ханс Ванакен, Брандон Мехеле, Клинтон Мата

"Бенфика": Одиссеас Влаходимос, Алехандро Гримальдо, Александер Бах, Фредрик Аурснес, Чикиньо, Жоау Мариу (Жоау Невеш 90+4), Рафаэл Силва (Давид Нерес 65), Николас Отаменди, Флорентину Луиш, Антонио Силва Тавареш, Гонсалу Рамуш (Гонсалу Гедеш 65)

Предупреждения: Денис Одои 9, Камал Соуа 29 - Николас Отаменди 43