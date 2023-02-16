Лига Чемпионов
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Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Среди них воспитанник "ПСЖ"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА объявила имена кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Сформировалась следующая четверка претендентов:
- полузащитник "Бенфики" Фредрик Эурснес - пробежал 13,64 км за матч с "Брюгге" (2:0), точность передач составила - 72%, самая высокая скорость - 31,6 км/ч;
- вингер "Баварии" Кингсли Коман - 1 гол, 4 удара в матче против "ПСЖ" (1:0), максимальная скорость – 31,6 км/ч;
- форвард "Боруссии" Д Карим Адейеми - 1 забитый мяч, 4 удара в игре с "Челси" (1:0), самая высокая скорость – 33,5 км/ч;
- вингер "Милана" Рафаэл Леау – 1 удар, 9 обводок, самая высокая скорость в матче с "Тоттенхэмом" (1:0) – 35 км/ч.
Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.
???? Who stood out most this week? @PlayStationEU || #UCLPOTW || #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 15, 2023
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