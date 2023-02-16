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Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Среди них воспитанник "ПСЖ"

Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба УЕФА объявила имена кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Сформировалась следующая четверка претендентов:

  • полузащитник "Бенфики" Фредрик Эурснес - пробежал 13,64 км за матч с "Брюгге" (2:0), точность передач составила - 72%, самая высокая скорость - 31,6 км/ч;
  • вингер "Баварии" Кингсли Коман - 1 гол, 4 удара в матче против "ПСЖ" (1:0), максимальная скорость – 31,6 км/ч;
  • форвард "Боруссии" Д Карим Адейеми - 1 забитый мяч, 4 удара в игре с "Челси" (1:0), самая высокая скорость – 33,5 км/ч;
  • вингер "Милана" Рафаэл Леау – 1 удар, 9 обводок, самая высокая скорость в матче с "Тоттенхэмом" (1:0) – 35 км/ч.

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон) Кингсли Коман Милан Карим Адейеми Рафаэль Леау
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