Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Айнтрахт - Наполи 0:2. На классе, Оси и Хвиче
Более чем солидный гандикап перед домашним матчем
фото из свободных источников
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
Франкфурт. "Дойче Банк Парк"
"Айнтрахт" - "Наполи" 0:2
Голы: Осимхен 40, Ди Лоренцо 65
Нереализованный пенальти: Кварацхелия 36 (вратарь)
"Айнтрахт": Трапп, Тута, Якич, Н'Дика, Бута (Кнауфф 69), Соу, Камада, Макс (Ленц 90+1), Гетце (Алиду 81), Линдстрем (Борре 89), Коло Муани
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Оливера, Лоботка, Ангисса (Ндомбеле 80), Зелински, Лосано (Элмас 80), Осимхен (Симеоне 84), Кварацхелия (Политано 84)
Предупреждения: Гетце 60 - Ким 48, Элмас 83
Удаление: Коло Муани 58 (прямая красная)
Главный арбитр: Артур Диаш (Португалия)
Популярное сейчас
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО
- Шахтер уже гостил в Ренне в 2005-м. Победа на поле и риск трагедии в самолете
- Стендап с паузами на кашель. Путин выступил с посланием к Федеральному собранию РФ
- Ответные матчи Шахтера и Днепра-1, Малиновский против ПСЖ. Расписание футбола на 20-26 февраля
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру