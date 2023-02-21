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ЛЧ. Айнтрахт - Наполи 0:2. На классе, Оси и Хвиче

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Более чем солидный гандикап перед домашним матчем

ЛЧ. Айнтрахт - Наполи 0:2. На классе, Оси и Хвиче

фото из свободных источников

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Франкфурт. "Дойче Банк Парк"

"Айнтрахт" - "Наполи" 0:2

Голы: Осимхен 40, Ди Лоренцо 65

Нереализованный пенальти: Кварацхелия 36 (вратарь)

"Айнтрахт": Трапп, Тута, Якич, Н'Дика, Бута (Кнауфф 69), Соу, Камада, Макс (Ленц 90+1), Гетце (Алиду 81), Линдстрем (Борре 89), Коло Муани

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Оливера, Лоботка, Ангисса (Ндомбеле 80), Зелински, Лосано (Элмас 80), Осимхен (Симеоне 84), Кварацхелия (Политано 84)

Предупреждения: Гетце 60 - Ким 48, Элмас 83

Удаление: Коло Муани 58 (прямая красная)

Главный арбитр: Артур Диаш (Португалия)

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В статье: Наполи (Неаполь) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Лига Чемпионов УЕФА
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