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Шанс на четвертьфинал. Милан U19 - Рух U19. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА
Милан U19 - Рух U19: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.02.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Рух / Автор невідомий
Еврокубковый сезон продолжается для Украины не только на взрослом уровне, но и на юношеском. "Рух" U19 обеспечил себе место в 1/8-й финала Юношеской лиги УЕФА, а теперь попытается осуществить еще одну сенсаций и стать второй командой в истории Украины, которая сыграет в четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА. Для этого нужно преодолеть сверстников из Милана.
Матч состоится во вторник, 28-го февраля, в 16:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат "Рух ТВ" и MEGOGO (официальный транслятор еврокубков в Украине). Смотреть можно прямо в этой новости.
"Милан" (Италия) - "Рух" (Львов, Украина)
Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала
28 февраля. Италия. Милан. Centro Sportivo Peppino Vismara. Начало в 16:00
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