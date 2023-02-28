Шанс на четвертьфинал. Милан U19 - Рух U19. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА

Еврокубковый сезон продолжается для Украины не только на взрослом уровне, но и на юношеском. "Рух" U19 обеспечил себе место в 1/8-й финала Юношеской лиги УЕФА, а теперь попытается осуществить еще одну сенсаций и стать второй командой в истории Украины, которая сыграет в четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА. Для этого нужно преодолеть сверстников из Милана.

Матч состоится во вторник, 28-го февраля, в 16:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат "Рух ТВ" и MEGOGO (официальный транслятор еврокубков в Украине). Смотреть можно прямо в этой новости.

Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала

28 февраля. Италия. Милан. Centro Sportivo Peppino Vismara. Начало в 16:00