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Милан – Рух. Анонс и прогноз на матч Юношеской лиги УЕФА

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Новый барьер для львовского клуба

Милан – Рух. Анонс и прогноз на матч Юношеской лиги УЕФА

Фото: ФК Рух / Автор невідомий

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Для многих юношеская команда львовского "Руха" стала одним из открытий нынешнего сезона. Впрочем, если посмотреть, кто играет за этот коллектив, становится понятным, что менеджеры "желто-черных" делают нетипичную для украинского футбола ставку именно на свой коллектив U19. Это позволяет игрокам получать игровой опыт в УПЛ: Роман, Герета, Китела, Сапуга и Пидгурский уже дебютировали во взрослом высшем дивизионе. А с таким багажом за плечами однозначно легче играть, хоть и в юношеском, но все же еврокубке.

"Милан" (Италия) - "Рух" (Львов, Украина)

Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала
28 февраля. Италия. Милан. Centro Sportivo Peppino Vismara. Начало в 16:00

Главный арбитр - Кристиан-Петра Чокирка (Австрия)
Ассистенты: Максимилиан Вайсс и Михаэль Обрицбергер (оба - Австрия)
Четвертый арбитр - Маттео Марченаро (Италия)

Трансляция на ТВ – не запланирована
Интернет-трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -UA-Футбол

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Содержание

"Милан": последние новости

"Милан" и "Рух" шли к очному противостоянию разными сетками турнира. "Россонери" благодаря чемпионству взрослой команды в предыдущем сезоне Серии А попали в групповой этап Пути Лиги чемпионов и имели идентичных соперников со своими старшими товарищами: "Зальцбург", "Динамо" Загреб и "Челси". В шести встречах миланцы не потерпели ни одного поражения: четыре победы и две ничьи. Благодаря первой строчке в своем квартете команда пропустила раунд плей-офф, который игрок в начале февраля, и сразу вышла в 1/8 финала.

Примечательно, что этот состав "Милана" выступает в Примавере: аналог Серии А для юношеских команд Италии. Лишь три года назад команда вернулась в элиту юношеского футбола, все это время плетаясь в лучшем случае в нижней части таблицы. На выходных "россонери" потерпели уже двенадцатое поражение в 21 матче, делят 14-16 строчки с "Наполи" и "Аталантой" и только по дополнительным показателям не находятся сейчас в зоне вылета. Также обращает на себя внимание домашняя серия неудач: вот уже шесть игр подряд миланцы не знают побед на своем поле.

"Рух": последние новости

Львовяне попали в Юношескую лигу как чемпионы прошлого сезона. Вы должны помнить ту историю, когда Козловский просил разрешения у Игоря Суркиса провести еще два матча уже после начала полномасштабной войны, чтобы занять первую строчку в таблице, а затем неожиданно "отблагодарил" его вхождением в телепул, подконтрольный "Динамо". Но это другая история, сейчас о юношах.

У "Руха" не было группового этапа, а два раунда двухматчевых дуэлей. В первом из них львовяне разобрались с польским "Заглембе" (1:0 и 0:0). Следующей жертвой "желто-черных" стал чемпион Турции, "Галатасарай" (дважды по 3:1). После зимней паузы подопечные Виталия Пономарева стали первым украинским клубом, проведшим официальный матч в 2023-м. 8 февраля львовяне только по пенальти одолели "Интер" (1:1 в основное время и 4:3 в серии 11-метровых).

Игра с "Интером" стала для "Руха" первой официальной в 2023-м. Чемпионат Украины восстановился всего неделю назад перенесенными матчами "Шахтера". После первой части юношеского чемпионата львовяне возглавляют таблицу и остаются единственной командой, еще не знавшей поражений. На данный момент у коллектива Виталия Пономарева 38 баллов, игра в запасе и два очка преимущества над "Динамо".

Путь к 1/8 финала

"Милан" "Рух"
"Зальцбурґ" - "Милан" 1:1
"Милан" - "Динамо" З 3:0
"Челси" - "Милан" 1:1
"Милан" - "Челси" 3:1
"Динамо" З - "Милан" 1:2
"Милан" - "Зальцбург" 2:1		 "Рух" - "Заглембе" 1:0
"Заглембе" - "Рух" 0:0
"Галатасарай" - "Рух" 1:3
"Рух" - "Галатасарай" 3:1
"Рух" - "Интер" 1:1 / 4:3 пен.

"Милан" - "Рух": где смотреть онлайн

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"Милан" - "Рух": коэффициенты и ставки на матч

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Прогноз на матч "Милан" - "Рух" от UA-Футбол

Продолжаю оставаться при своей точке зрения, что именно опыт игр во взрослом футболе чуть ли не половины этого состава "Руха" позволяет ему показывать хорошие результаты в Юношеской лиге. К тому же последние результаты "Милана" не впечатляют, а домашняя серия итальянской команды говорит о ее психологической уязвимости. Львовяне, которые в текущем розыгрыше Юношеской лиги играли либо на выезде, либо на нейтральном поле, имеют хороший гостевой опыт. Впрочем, это не значит, что встреча будет легкой прогулкой для украинского коллектива: придется долго терпеть и ждать своего шанса. Но этот шанс обязательно будет.

Ставка: проход "Руха" за 2.9

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыш.

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В статье: Юношеская Лига УЕФА Рух U19 (Львов)
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