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Милан – Рух. Анонс и прогноз на матч Юношеской лиги УЕФА
Новый барьер для львовского клуба
Фото: ФК Рух / Автор невідомий
Для многих юношеская команда львовского "Руха" стала одним из открытий нынешнего сезона. Впрочем, если посмотреть, кто играет за этот коллектив, становится понятным, что менеджеры "желто-черных" делают нетипичную для украинского футбола ставку именно на свой коллектив U19. Это позволяет игрокам получать игровой опыт в УПЛ: Роман, Герета, Китела, Сапуга и Пидгурский уже дебютировали во взрослом высшем дивизионе. А с таким багажом за плечами однозначно легче играть, хоть и в юношеском, но все же еврокубке.
"Милан" (Италия) - "Рух" (Львов, Украина)
Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала
28 февраля. Италия. Милан. Centro Sportivo Peppino Vismara. Начало в 16:00
Главный арбитр - Кристиан-Петра Чокирка (Австрия)
Ассистенты: Максимилиан Вайсс и Михаэль Обрицбергер (оба - Австрия)
Четвертый арбитр - Маттео Марченаро (Италия)
Трансляция на ТВ – не запланирована
Интернет-трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -UA-Футбол
"Милан": последние новости
"Милан" и "Рух" шли к очному противостоянию разными сетками турнира. "Россонери" благодаря чемпионству взрослой команды в предыдущем сезоне Серии А попали в групповой этап Пути Лиги чемпионов и имели идентичных соперников со своими старшими товарищами: "Зальцбург", "Динамо" Загреб и "Челси". В шести встречах миланцы не потерпели ни одного поражения: четыре победы и две ничьи. Благодаря первой строчке в своем квартете команда пропустила раунд плей-офф, который игрок в начале февраля, и сразу вышла в 1/8 финала.
???????? pic.twitter.com/UEbPN0MVPk— AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) February 24, 2023
Примечательно, что этот состав "Милана" выступает в Примавере: аналог Серии А для юношеских команд Италии. Лишь три года назад команда вернулась в элиту юношеского футбола, все это время плетаясь в лучшем случае в нижней части таблицы. На выходных "россонери" потерпели уже двенадцатое поражение в 21 матче, делят 14-16 строчки с "Наполи" и "Аталантой" и только по дополнительным показателям не находятся сейчас в зоне вылета. Также обращает на себя внимание домашняя серия неудач: вот уже шесть игр подряд миланцы не знают побед на своем поле.
"Рух": последние новости
Львовяне попали в Юношескую лигу как чемпионы прошлого сезона. Вы должны помнить ту историю, когда
У "Руха" не было группового этапа, а два раунда двухматчевых дуэлей. В первом из них львовяне разобрались с польским "Заглембе" (1:0 и 0:0). Следующей жертвой "желто-черных" стал чемпион Турции, "Галатасарай" (дважды по 3:1). После зимней паузы подопечные Виталия Пономарева стали первым украинским клубом, проведшим официальный матч в 2023-м. 8 февраля львовяне только по пенальти одолели "Интер" (1:1 в основное время и 4:3 в серии 11-метровых).
Игра с "Интером" стала для "Руха" первой официальной в 2023-м. Чемпионат Украины восстановился всего неделю назад перенесенными матчами "Шахтера". После первой части юношеского чемпионата львовяне возглавляют таблицу и остаются единственной командой, еще не знавшей поражений. На данный момент у коллектива Виталия Пономарева 38 баллов, игра в запасе и два очка преимущества над "Динамо".
Путь к 1/8 финала
|"Милан"
|"Рух"
|"Зальцбурґ" - "Милан" 1:1
"Милан" - "Динамо" З 3:0
"Челси" - "Милан" 1:1
"Милан" - "Челси" 3:1
"Динамо" З - "Милан" 1:2
"Милан" - "Зальцбург" 2:1
|"Рух" - "Заглембе" 1:0
"Заглембе" - "Рух" 0:0
"Галатасарай" - "Рух" 1:3
"Рух" - "Галатасарай" 3:1
"Рух" - "Интер" 1:1 / 4:3 пен.
"Милан" - "Рух": где смотреть онлайн
"Милан" - "Рух": коэффициенты и ставки на матч
Прогноз на матч "Милан" - "Рух" от UA-Футбол
Продолжаю оставаться при своей точке зрения, что именно опыт игр во взрослом футболе чуть ли не половины этого состава "Руха" позволяет ему показывать хорошие результаты в Юношеской лиге. К тому же последние результаты "Милана" не впечатляют, а домашняя серия итальянской команды говорит о ее психологической уязвимости. Львовяне, которые в текущем розыгрыше Юношеской лиги играли либо на выезде, либо на нейтральном поле, имеют хороший гостевой опыт. Впрочем, это не значит, что встреча будет легкой прогулкой для украинского коллектива: придется долго терпеть и ждать своего шанса. Но этот шанс обязательно будет.
Ставка: проход "Руха" за 2.9
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыш.
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