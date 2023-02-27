Милан – Рух. Анонс и прогноз на матч Юношеской лиги УЕФА

Для многих юношеская команда львовского "Руха" стала одним из открытий нынешнего сезона. Впрочем, если посмотреть, кто играет за этот коллектив, становится понятным, что менеджеры "желто-черных" делают нетипичную для украинского футбола ставку именно на свой коллектив U19. Это позволяет игрокам получать игровой опыт в УПЛ: Роман, Герета, Китела, Сапуга и Пидгурский уже дебютировали во взрослом высшем дивизионе. А с таким багажом за плечами однозначно легче играть, хоть и в юношеском, но все же еврокубке.

"Милан" (Италия) - "Рух" (Львов, Украина)

Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала

28 февраля. Италия. Милан. Centro Sportivo Peppino Vismara. Начало в 16:00

Главный арбитр - Кристиан-Петра Чокирка (Австрия)

Ассистенты: Максимилиан Вайсс и Михаэль Обрицбергер (оба - Австрия)

Четвертый арбитр - Маттео Марченаро (Италия)

Трансляция на ТВ – не запланирована

Интернет-трансляция – MEGOGO

Текстовая трансляция -UA-Футбол

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"Милан": последние новости

"Милан" и "Рух" шли к очному противостоянию разными сетками турнира. "Россонери" благодаря чемпионству взрослой команды в предыдущем сезоне Серии А попали в групповой этап Пути Лиги чемпионов и имели идентичных соперников со своими старшими товарищами: "Зальцбург", "Динамо" Загреб и "Челси". В шести встречах миланцы не потерпели ни одного поражения: четыре победы и две ничьи. Благодаря первой строчке в своем квартете команда пропустила раунд плей-офф, который игрок в начале февраля, и сразу вышла в 1/8 финала.

Примечательно, что этот состав "Милана" выступает в Примавере: аналог Серии А для юношеских команд Италии. Лишь три года назад команда вернулась в элиту юношеского футбола, все это время плетаясь в лучшем случае в нижней части таблицы. На выходных "россонери" потерпели уже двенадцатое поражение в 21 матче, делят 14-16 строчки с "Наполи" и "Аталантой" и только по дополнительным показателям не находятся сейчас в зоне вылета. Также обращает на себя внимание домашняя серия неудач: вот уже шесть игр подряд миланцы не знают побед на своем поле.

"Рух": последние новости

Львовяне попали в Юношескую лигу как чемпионы прошлого сезона. Вы должны помнить ту историю, когда Козловский просил разрешения у Игоря Суркиса провести еще два матча уже после начала полномасштабной войны, чтобы занять первую строчку в таблице, а затем неожиданно "отблагодарил" его вхождением в телепул, подконтрольный "Динамо". Но это другая история, сейчас о юношах.

У "Руха" не было группового этапа, а два раунда двухматчевых дуэлей. В первом из них львовяне разобрались с польским "Заглембе" (1:0 и 0:0). Следующей жертвой "желто-черных" стал чемпион Турции, "Галатасарай" (дважды по 3:1). После зимней паузы подопечные Виталия Пономарева стали первым украинским клубом, проведшим официальный матч в 2023-м. 8 февраля львовяне только по пенальти одолели "Интер" (1:1 в основное время и 4:3 в серии 11-метровых).

Игра с "Интером" стала для "Руха" первой официальной в 2023-м. Чемпионат Украины восстановился всего неделю назад перенесенными матчами "Шахтера". После первой части юношеского чемпионата львовяне возглавляют таблицу и остаются единственной командой, еще не знавшей поражений. На данный момент у коллектива Виталия Пономарева 38 баллов, игра в запасе и два очка преимущества над "Динамо".

Путь к 1/8 финала

"Милан" "Рух" "Зальцбурґ" - "Милан" 1:1

"Милан" - "Динамо" З 3:0

"Челси" - "Милан" 1:1

"Милан" - "Челси" 3:1

"Динамо" З - "Милан" 1:2

"Милан" - "Зальцбург" 2:1 "Рух" - "Заглембе" 1:0

"Заглембе" - "Рух" 0:0

"Галатасарай" - "Рух" 1:3

"Рух" - "Галатасарай" 3:1

"Рух" - "Интер" 1:1 / 4:3 пен.

"Милан" - "Рух": где смотреть онлайн

Трансляция матча В эфире Мілан - Рух: дивитися онлайн, пряма відеотрансляція Смотреть трансляцию

"Милан" - "Рух": коэффициенты и ставки на матч

Прогноз на матч "Милан" - "Рух" от UA-Футбол

Продолжаю оставаться при своей точке зрения, что именно опыт игр во взрослом футболе чуть ли не половины этого состава "Руха" позволяет ему показывать хорошие результаты в Юношеской лиге. К тому же последние результаты "Милана" не впечатляют, а домашняя серия итальянской команды говорит о ее психологической уязвимости. Львовяне, которые в текущем розыгрыше Юношеской лиги играли либо на выезде, либо на нейтральном поле, имеют хороший гостевой опыт. Впрочем, это не значит, что встреча будет легкой прогулкой для украинского коллектива: придется долго терпеть и ждать своего шанса. Но этот шанс обязательно будет.

Ставка: проход "Руха" за 2.9

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыш.