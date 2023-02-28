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Рух U19 объявил состав на матч Юношеской Лиги УЕФА против Милана

Лига Чемпионов
(1 голосов)

1/8-я финала турнира

Рух U19 объявил состав на матч Юношеской Лиги УЕФА против Милана

Фото - ФК Рух / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 28-го февраля, юношеская команда "Руха" сыграет свой матч 1/8-й финала Юношеской Лиги УЕФА против "Милана". Львовяне объявили стартовый состав на матч:

Герега – Роман, Холод, Слюбик, Кител, Подгурский, Сапуга, Столярчук, Русяк, Добрянский, Панченко.

Запасные: Вановский, Бойко, Товарницкий, Касарда, Михальчук, Квас, Боцкив.

Начало матча – 16:00. Формат предусматривает 90 игровых минут и серию пенальти в случае ничьей.

Отметим, что UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Минай" U19 – "Рух" U19 >>>

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В статье: Юношеская Лига УЕФА Рух U19 (Львов)
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