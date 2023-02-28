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Рух U19 объявил состав на матч Юношеской Лиги УЕФА против Милана
1/8-я финала турнира
Фото - ФК Рух / автор невідомий
Во вторник, 28-го февраля, юношеская команда "Руха" сыграет свой матч 1/8-й финала Юношеской Лиги УЕФА против "Милана". Львовяне объявили стартовый состав на матч:
Герега – Роман, Холод, Слюбик, Кител, Подгурский, Сапуга, Столярчук, Русяк, Добрянский, Панченко.
Запасные: Вановский, Бойко, Товарницкий, Касарда, Михальчук, Квас, Боцкив.
Начало матча – 16:00. Формат предусматривает 90 игровых минут и серию пенальти в случае ничьей.
Отметим, что UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Минай" U19 – "Рух" U19 >>>
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