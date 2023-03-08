Капитан ПСЖ травмировался в первом тайме. Вместо него вышел другой игрок

В 1/8-й финала Лиги чемпионов ПСЖ на чужом поле играет против "Баварии". Начало матча – в 22:00.

ПСЖ уже объявил стартовый состав, в котором занял место капитан команды Маркиньос. Однако уже в первом тайме (на 34-й минуте) бразилец получил повреждение, поэтому тренеру пришлось в экстренном режиме вносить коррективы.

Вместо Маркиньоса на поле появился Норди Мукиэле.

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