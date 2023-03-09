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Сухо, но эффективно. Тоттенхэм – Милан 0:0. Видео голов и обзор матча
"Россонери" после долгой паузы возвращаются в четвертьфинал ЛЧ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Противостояние между "Тоттенхэмом" и "Миланом" было не из ярких. Но напряжение держалось до последних секунд. Подтверждением тому стал момент уже в компенсированное арбитром время, когда итальянцев от пропущенного гола и овертайма спас только голкипер Майк Меньян. К слову, этот вратарь был дозаявлен на чемпионскую лигу только на этой неделе и уже оправдал доверие тренерского штаба.
"Милан" выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов. Так далеко в турнире команда не доходила с 2012 года.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Милан" (Италия) 0:0
(первый матч – 0:1)
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