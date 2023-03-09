Сухо, но эффективно. Тоттенхэм – Милан 0:0. Видео голов и обзор матча

Противостояние между "Тоттенхэмом" и "Миланом" было не из ярких. Но напряжение держалось до последних секунд. Подтверждением тому стал момент уже в компенсированное арбитром время, когда итальянцев от пропущенного гола и овертайма спас только голкипер Майк Меньян. К слову, этот вратарь был дозаявлен на чемпионскую лигу только на этой неделе и уже оправдал доверие тренерского штаба.

"Милан" выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов. Так далеко в турнире команда не доходила с 2012 года.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Милан" (Италия) 0:0

(первый матч – 0:1)