Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0. Неостановимая мощь Холанда

“Манчестер Сити” в шестом подряд сезоне выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов. Делает это красиво и со вкусом, отправив в ворота “РБ Лейпциг” семь безответных голов. Пять из них забил Эрлинг Холанд, и норвежец вышел в лидеры лучших бомбардиров Лиги чемпионов 2022/23. Холанд повторил достижение Месси и Луиса Адриано, и сделал это за 35 минут.

Были перед матчем сомнения в том, что “Манчестер Сити” выйдет в четвертьфинал? Ничья 1:1 в первой игре оставляла равные шансы командам. Гвардиола много говорил о том, как опасен “Лейпциг” и ожидал сложного поединка для своей команды.

Но “Сити” с первых минут полностью захватил контроль над игрой. Новой изюминкой Пепа стала непривычная роль Стоунза (опорник во владении), но где и как кто играл значения не имело – “горожане” принялись создавать моменты с первых минут. Гюндоган неудачно замкнул кросс Де Брюйне, Аканджи не разобрался после углового, Холанд не смог пробить Бласвиха при выходе один на один, и так далее.

Вот в чем “Сити” не нуждался, так это в помощи рефери. Но словенский рефери Славко Винчич принял на 22-й минуте очень сомнительное решение, назначив пенальти в ворота “Лейпцига”. Это был угловой, Родри пробил головой и попал (?) в часть руки Хенрихса, который был к нему спиной (!) и на близком расстоянии.

Во-первых, даже после повтора не очевидно, что это была игрой, во-вторых – ну не для таких моментов придумали VAR. Это не была явная ошибка. Сложно не ненавидеть использование видеоповторов после таких вот моментов. Не только английские судьи показывают свою некомпетентность в вопросах VAR. Возможно, фанам “Сити” больше не нужно освистывать гимн Лиги чемпионов?

We need a change in “handball penalty decisions”. It is going in the wrong direction. — Mats Hummels (@matshummels) March 14, 2023

Как бы там не было, Холанд конечно реализовал одиннадцатиметровый, а через 78 секунд норвежец сделал дубль. “Der direkte Doppel-Schlag”, написал официальный твиттер “Лейпцига”, лучше и не скажешь. Второй гол уже получился классным, это настоящая футбольная мощь. Холанд помешал Бласвиху нормально выбить мяч, Аканджи вернул мяч назад, Холанд выиграл воздух, Де Брюйне ударил в перекладину, а Холанд, вновь головой, добил мяч в сетку. Защитники “Лейпцига” были пассивными наблюдателями эпизода.

Не мешали они игрокам “Манчестер Сити” забить и свой третий гол. Угловой, Диаш пробивает штангу, мяч катится по линии, Орбан и Гвардиола провожают его взглядом, Айдара пытается все же выбить мяч, но попадает прямо в Холанда – 3:0.

Ранее рефери Славко Винчич ошибся еще раз. Эдерсон хаотично вылетел из своей штрафной, и явно сбил Лаймера. Этот фол не тянул на красную карточку, но кипер “Сити” явно нарушил правила. Однако рефери фола не увидел, и наказал Вернера желтой карточкой за справедливое возмущение.

Счет 0:3 не оставлял “Лейпцигу” шансов, но команда Марко Розе не смогла хладнокровно и профессионально провести второй тайм. Уже на 49-й минуте красивая комбинация “Манчестер Сити” при участии Грилиша и Гюндогана завершается ювелирным ударом немца в угол, а затем, после небольшой передышки, вернулся к голам Холанд. Два гола после углового, дважды на добивании. Норвежец демонстрирует свой феноменальный голевой инстинкт, а защитники во главе с распиаренным Йошко Гвардиолом – свою некомпетентность на уровне плей-офф Лиги чемпионов. Не только хорват, но и Давид Раум, Вилли Орбан и Бенжамен Хенрихс сыграли очень, очень слабо.

Оставалось играть более 30 минут, и Пеп позволил провести несколько минут на поле Альваресу, Филлипсу и Гомесу. Игра успокоилась, но для красоты на табло на последних секундах Кевин Де Брюйне красиво уложил мяч в верхний угол дальним ударом.

7:0 – “Манчестер Сити” наглядно демонстрирует величину финансовой пропасти командами АПЛ и Бундеслиги. Но сделала это команда Гвардиолы очень зрелищно.

Лига чемпионов, раунд плей-офф 1/8, ответный матч. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “РБ Лейпциг” 7:0

(первый матч 1:1)

Голы: Холанд 22, Холанд 24, Холанд 45+2, Гюндоган 49, Холанд 54, Холанд 57, Де Брюйне 90+2

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аканджи, Диаш, Аке – Стоунз (Гомес 64), Родри (Филлипс 64) – Силва, Де Брюйне, Гюндоган, Грилиш – Холанд (Альварес 63)

“РБ Лейпциг”: Бласвих – Хенрихс (Клостерманн 80), Орбан, Гвардиол, Раум – Лаймер, Айдара (Симакан 63) – Собослаи (Ольмо 72), Кампль, Форсберг (Силва 63) – Вернер (Поульсен 63)

Предупреждения: Де Брюйне 67, Аканджи 77 – Хенрихс 21, Вернер 34