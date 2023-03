Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0. Неостановимая мощь Холанда

“Манчестер Сити” в шестом подряд сезоне выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов. Делает это красиво и со вкусом, отправив в ворота “РБ Лейпциг” семь безответных голов. Пять из них забил Эрлинг Холанд, и норвежец вышел в лидеры лучших бомбардиров Лиги чемпионов 2022/23. Холанд повторил достижение Месси и Луиса Адриано, и сделал это за 35 минут.

Были перед матчем сомнения в том, что “Манчестер Сити” выйдет в четвертьфинал? Ничья 1:1 в первой игре оставляла равные шансы командам. Гвардиола много говорил о том, как опасен “Лейпциг” и ожидал сложного поединка для своей команды.

Но “Сити” с первых минут полностью захватил контроль над игрой. Новой изюминкой Пепа стала непривычная роль Стоунза (опорник во владении), но где и как кто играл значения не имело – “горожане” принялись создавать моменты с первых минут. Гюндоган неудачно замкнул кросс Де Брюйне, Аканджи не разобрался после углового, Холанд не смог пробить Бласвиха при выходе один на один, и так далее.

Вот в чем “Сити” не нуждался, так это в помощи рефери. Но словенский рефери Славко Винчич принял на 22-й минуте очень сомнительное решение, назначив пенальти в ворота “Лейпцига”. Это был угловой, Родри пробил головой и попал (?) в часть руки Хенрихса, который был к нему спиной (!) и на близком расстоянии.

Во-первых, даже после повтора не очевидно, что это была игрой, во-вторых – ну не для таких моментов придумали VAR. Это не была явная ошибка. Сложно не ненавидеть использование видеоповторов после таких вот моментов. Не только английские судьи показывают свою некомпетентность в вопросах VAR. Возможно, фанам “Сити” больше не нужно освистывать гимн Лиги чемпионов?

We need a change in “handball penalty decisions”. It is going in the wrong direction.