Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два гола за две минуты. Холанд отправляет в нокдаун РБ Лейпциг - ВИДЕО
И это все в первом тайме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Манчестер Сити и РБ Лейпциг выясняют отношения между собой в рамках ответного матча 1/8 финала ЛЧ.
После ничьей 1:1 в Германии Сити в Манчестере начал с давления и забил с пенальти на 22-й минуте. После игры рукой Хенрихса после подачи с углового, Холанд реализовал 11 метров, а буквально через две минуты – Лейпциг только развел с центра поля – прессинг, удар Де Брюйне, перекладина и добивание того же Холанда.
2:0 к середине первого тайма – идеальное начало для Гвардиолы.
Первый гол Холанда:
Второй гол Холанда:
Популярное сейчас
- На Ставке Верховного Главнокомандующего приняли решение касательно дальнейшей защиты Бахмута
- ESPN: В УЕФА изменили планы по распределению дополнительных мест в группе ЛЧ из-за возможной доминации Шахтера
- Динамо играет не как гранд, Шахтер скандалит, риски для Миколенко. Влог Роберто Моралеса
- Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов: когда и где смотреть церемонию
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО