Два гола за две минуты. Холанд отправляет в нокдаун РБ Лейпциг - ВИДЕО

Манчестер Сити и РБ Лейпциг выясняют отношения между собой в рамках ответного матча 1/8 финала ЛЧ.

После ничьей 1:1 в Германии Сити в Манчестере начал с давления и забил с пенальти на 22-й минуте. После игры рукой Хенрихса после подачи с углового, Холанд реализовал 11 метров, а буквально через две минуты – Лейпциг только развел с центра поля – прессинг, удар Де Брюйне, перекладина и добивание того же Холанда.

2:0 к середине первого тайма – идеальное начало для Гвардиолы.

Первый гол Холанда:

Второй гол Холанда: