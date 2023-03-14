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Два гола за две минуты. Холанд отправляет в нокдаун РБ Лейпциг - ВИДЕО

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

И это все в первом тайме

Два гола за две минуты. Холанд отправляет в нокдаун РБ Лейпциг - ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Манчестер Сити и РБ Лейпциг выясняют отношения между собой в рамках ответного матча 1/8 финала ЛЧ.

После ничьей 1:1 в Германии Сити в Манчестере начал с давления и забил с пенальти на 22-й минуте. После игры рукой Хенрихса после подачи с углового, Холанд реализовал 11 метров, а буквально через две минуты – Лейпциг только развел с центра поля – прессинг, удар Де Брюйне, перекладина и добивание того же Холанда.

2:0 к середине первого тайма – идеальное начало для Гвардиолы.

Первый гол Холанда:

Второй гол Холанда:

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В статье: Манчестер Сити РБ Лейпциг Эрлинг Холанд
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Комментарии (2)
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fdornyukhtikov
14.03.2023 в 22:56
Секс без обязательств: без денег, все анонимно, реальные девки с реальными фото, без шлюx и кидал. Здесь девки сами хотят и первые пишут, я уже не первую снимаю здесь ----- min.lc/vix
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янковский ян (Запорожье)
14.03.2023 в 22:33
Жаль что Холланда не было на чемпионате мира. Он бы там не затерялся.
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Wille_kiev (Украина)
14.03.2023 в 22:33
Мне одному показалось, что пеналь за уши притянут?
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