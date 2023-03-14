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Клопп: Мы приехали в Мадрид, чтобы выиграть матч. Даже если шансы 1%, мы должны попытаться
"Ливерпуль" не теряет надежды
Фото: uefa.com
Юрген Клопп высказался об ожиданиях от ответной встречи с "Реалом". Главный тренер "Ливерпуля" считает, что лучше, когда вам нечего терять.
"Три недели назад после первой игры я сказал, что "Реал" уже прошел дальше. Но мы знаем, что есть матч, который нужно сыграть. Даже если шанс в 1%, мы должны попытаться.
Если мы способны удивить самих себя в негативном ключе, то и в позитивном можем. Понятно, что мы приехали в Мадрид не со словами: "Берегитесь, мы идем". Но мы здесь, чтобы выиграть этот матч.
В первом матче во втором тайме проблемой для нас стали контратаки. Мы не могли нейтрализовать Винисиуса и Бензема насовсем, но долгое время нам это удавалось.
С точки зрения тактики, нам нужно действовать очень активно – с мячом и без него. Прессинг от полузащиты должен быть выдающимся. Мы должны рисковать, но избегать контратак.
Нам нечего терять. Это лучше, чем, когда можешь потерять все. Мы можем проиграть отдельный матч, мы это уже видели, нам это не нравится. Я бы предпочел ситуацию Карло (Анчелотти), когда нужно защитить преимущество в три гола.
"Реал" никогда не теряет уверенности в себе, это огромный навык для команды. Ничто не может негативно сказаться на них. Это абсолютно восхитительно. Все дело в менталитете. Я их уважаю, фантастическая команда", – сказал Клопп.
Ответный матч состоится завтра, 15-го марта, на Энфилде. "Ливерпулю" необходимо забить 4 безответных мяча, чтобы пройти дальше.
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