Реал – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В первом матче противостояния "Реал" сделал себе удобный запас (5:2), но расслабляться нельзя. "Ливерпуль" недавно в АПЛ показал, что может отгрузить семь голов даже топ-сопернику. На "Бернабеу" будет сложно, но парни Юргена Клоппа попытаются.

Матч Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" состоится в среду, 15-го марта 2023-го года, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

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