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Реал – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Реал - Ливерпуль: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Реал – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською

В первом матче противостояния "Реал" сделал себе удобный запас (5:2), но расслабляться нельзя. "Ливерпуль" недавно в АПЛ показал, что может отгрузить семь голов даже топ-сопернику. На "Бернабеу" будет сложно, но парни Юргена Клоппа попытаются.

Матч Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" состоится в среду, 15-го марта 2023-го года, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

Смотреть можно прямо в этой новости.

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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
15 марта. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "Ливерпуль"
Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

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