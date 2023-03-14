Реал Мадрид - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов на 15.03.2023

5:2 на поле "Ливерпуля" де-факто вывели Мадрид в следующую стадию соревнований. Осталось закрепить достигнутое де-юре.

Могут ли англичане удивить и все переиграть? Могут, но шансов критично мало. Во-первых, "Реал" очень надежен на своем поле и вообще в ЛЧ. Во-вторых, сам "Ливерпуль" максимально нестабилен и, кажется, даже Юрген Клопп не знает, чего ждать от команды в тот или иной вечер.

Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч

15 марта. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Ливерпуль"

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Реала"

"Реал" не блистал после разгрома "Ливерпуля". Поражение от "Барсы" в Кубке (0:1) стало для Мадрида первым на "Бернабеу" с лета. Также команда Карло Анчелотти не обыграла "Атлетико" (1:1) и "Бетис" (0:0), и лишь с "Эспаньолом" преуспела (3:1).

"Сливочных" на этом отрезке тянула вниз травма Карима Бензема. 18-летний Альваро забил "Матрасникам", но он слишком юн, чтобы тащить всерьез, а других центров нет - отсюда и проблемы с атакой. На голом характере все не выиграть.

10 - Only Girona (12) have won more points from losing positions than @realmadriden in LaLiga this season (10, level with Villarreal). DNA. pic.twitter.com/TQtafd09fn — OptaJose (@OptaJose) March 11, 2023

На "Ливерпуль" Бензема выйдет - и это лучшая из новостей для Мадрида. Это означает, что они снова могут выходить в атаку через длинный пас, а кроссы с флангов заново обретают смысл. "Реал" пропустил в 4 из 5 последних матчей, и тенденции к улучшению защиты нет, поэтому выход один - забивать больше. Даже вдвоем Карим и Винисиус могут это устроить, а ведь есть еще Вальверде, Модрич, Асенсио…

Новости "Ливерпуля"

Тем более, их соперник - одна из самых нестабильных команд Европы. Выиграть у "МЮ" 7:0, а затем проиграть 0:1 "Борнмуту" - это за гранью понимания.

При этом важно отметить, что плохих выступлений у красных больше, чем хороших - отсюда лишь 6-е место в АПЛ. Также "Ливерпуль" не впечатляет на выездах - в 2023 году у него 2 победы при 8 матчах; жертвами были "Ньюкасл" (2:0) и "Вулвз" (1:0).

2 - Liverpool have lost consecutive Premier League matches against opponents starting the day bottom of the table for the first time since December 2010-February 2011 (vs Wolves and West Ham respectively). Comedown. pic.twitter.com/JnZqBMH5HH — OptaJoe (@OptaJoe) March 11, 2023

Как будет с "Реалом"? Для интриги нужен быстрый гол, а лучше - два, как на "Энфилде". Без них "Реал" постепенно замедлит, засушит игру, а там и забьет, ведь ни один коллектив в Европе не сравнится с Мадридом в умении решать эпизоды. Клопп не раз почувствовал это на своей шкуре, поэтому если "Ливерпуль" еще надеется на успех, он взвинтит темп и полетит вперед со старта. Если и есть для англичан надежда, то она - в открытой, бесшабашной игре.

"Реал" - "Ливерпуль": статистика личных встреч

5:2 двухнедельной давности - далеко не единственная победа Мадрида над "Ливерпулем" за последние годы.

"Реал" бил красных в финалах ЛЧ в 2018 и 2022 годах; выбивал их из 1/4 финала ЛЧ в 2021-м; громил на групповой стадии в 2014-м. Последний же успех "Ливерпуля" в дуэлях с Мадридом случался в ЛЧ-2008/09, когда на поле еще феерил Стивен Джеррард.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Ливерпуля"

Ориентировочные составы

У "Реала" в общую группу вернулся Карим Бензема. Также уже тренируется Ферлан Менди, но он долго не играл, его появление маловероятно. Ну, а Давид Алаба все еще лечится.

У "Ливерпуля" вне игры из-за травм вингер Луис Диас, центрхав Тиаго Алькантара, защитник Джо Гомес. Также большие сомнения есть по опорнику Наби Кейта, но он так играет, что вряд ли фаны красных сильно расстроены.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо - Модрич, Чуамени, Кроос - Вальверде, Бензема, Винисиус

"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон - Фабиньо, Хендерсон - Салах, Жота, Нуньес - Гакпо

"Реал" - "Ливерпуль": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Ливерпуль": прогноз от UA-Футбол

"Реалу" в этом сезоне не забивают только лузеры, а что творится с защитой "Ливерпуля" вы уже видели в первом матче.

В проход англичан при таких раскладах мы не верим, но рискнем поставить на "обе забьют" - БК предлагают такой вариант с коэффициентами от 1,5.