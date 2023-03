Реал Мадрид - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов на 15.03.2023

5:2 на поле "Ливерпуля" де-факто вывели Мадрид в следующую стадию соревнований. Осталось закрепить достигнутое де-юре.

Могут ли англичане удивить и все переиграть? Могут, но шансов критично мало. Во-первых, "Реал" очень надежен на своем поле и вообще в ЛЧ. Во-вторых, сам "Ливерпуль" максимально нестабилен и, кажется, даже Юрген Клопп не знает, чего ждать от команды в тот или иной вечер.

"Реал" не блистал после разгрома "Ливерпуля". Поражение от "Барсы" в Кубке (0:1) стало для Мадрида первым на "Бернабеу" с лета. Также команда Карло Анчелотти не обыграла "Атлетико" (1:1) и "Бетис" (0:0), и лишь с "Эспаньолом" преуспела (3:1).

"Сливочных" на этом отрезке тянула вниз травма Карима Бензема. 18-летний Альваро забил "Матрасникам", но он слишком юн, чтобы тащить всерьез, а других центров нет - отсюда и проблемы с атакой. На голом характере все не выиграть.

10 - Only Girona (12) have won more points from losing positions than @realmadriden in LaLiga this season (10, level with Villarreal). DNA. pic.twitter.com/TQtafd09fn

На "Ливерпуль" Бензема выйдет - и это лучшая из новостей для Мадрида. Это означает, что они снова могут выходить в атаку через длинный пас, а кроссы с флангов заново обретают смысл. "Реал" пропустил в 4 из 5 последних матчей, и тенденции к улучшению защиты нет, поэтому выход один - забивать больше. Даже вдвоем Карим и Винисиус могут это устроить, а ведь есть еще Вальверде, Модрич, Асенсио…

Тем более, их соперник - одна из самых нестабильных команд Европы. Выиграть у "МЮ" 7:0, а затем проиграть 0:1 "Борнмуту" - это за гранью понимания.

При этом важно отметить, что плохих выступлений у красных больше, чем хороших - отсюда лишь 6-е место в АПЛ. Также "Ливерпуль" не впечатляет на выездах - в 2023 году у него 2 победы при 8 матчах; жертвами были "Ньюкасл" (2:0) и "Вулвз" (1:0).

2 - Liverpool have lost consecutive Premier League matches against opponents starting the day bottom of the table for the first time since December 2010-February 2011 (vs Wolves and West Ham respectively). Comedown. pic.twitter.com/JnZqBMH5HH