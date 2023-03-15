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Осимхен и Кварацхелия против Бута и Тута – составы Наполи и Айнтрахта на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ожидается горячее противостояние

Осимхен и Кварацхелия против Бута и Тута – составы Наполи и Айнтрахта на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: https://twitter.com/sscnapoli

Новина українською

Команды опубликовали составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Наполи" – "Айнтрахт". Встреча начнется в 22:00.

Состав "Наполи":

  • 1 Мерет А. (В)
  • 22 Ди Лоренцо Дж. (К)
  • 13 Ррахмани А.
  • 3 Ким Мин Дже
  • 6 Руй М.
  • 99 Ангисса А. З.
  • 68 Лоботка С.
  • 20 Зелинський П.
  • 21 Политано М.
  • 9 Осимхен В.
  • 77 Кварацхелия Х.

Состав "Айнтрахта":

  • 1 Трапп К. (В)
  • 24 Бута
  • 35 Тута
  • 2 Н'Дика Е.
  • 25 Ленц К.
  • 17 Роде С. (К)
  • 8 Соу Дж.
  • 36 Кнауфф А.
  • 27 Гетце М.
  • 15 Камада Д.
  • 19 Борре Р.

Фанаты "Айнтрахта" перед матчем устроили погром на улицах Неаполя. К ним присоединились ультрас "Аталанты". Перед этим местное правительство запретило посещать матч жителям Франкфурта.

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В статье: Лига чемпионов Наполи (Неаполь) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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