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Осимхен и Кварацхелия против Бута и Тута – составы Наполи и Айнтрахта на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Ожидается горячее противостояние
Фото: https://twitter.com/sscnapoli
Команды опубликовали составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Наполи" – "Айнтрахт". Встреча начнется в 22:00.
Состав "Наполи":
- 1 Мерет А. (В)
- 22 Ди Лоренцо Дж. (К)
- 13 Ррахмани А.
- 3 Ким Мин Дже
- 6 Руй М.
- 99 Ангисса А. З.
- 68 Лоботка С.
- 20 Зелинський П.
- 21 Политано М.
- 9 Осимхен В.
- 77 Кварацхелия Х.
???? I NOSTRI 11:— Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 15, 2023
Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.#NapoliEintracht #UCL
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/MgQHEzupAe
Состав "Айнтрахта":
- 1 Трапп К. (В)
- 24 Бута
- 35 Тута
- 2 Н'Дика Е.
- 25 Ленц К.
- 17 Роде С. (К)
- 8 Соу Дж.
- 36 Кнауфф А.
- 27 Гетце М.
- 15 Камада Д.
- 19 Борре Р.
???? ???????????? ???????????????? ????#NapoliSGE | #SGEuropa | #UCL pic.twitter.com/vR5lncx1aw— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 15, 2023
Фанаты "Айнтрахта" перед матчем устроили погром на улицах Неаполя. К ним присоединились ультрас "Аталанты". Перед этим местное правительство запретило посещать матч жителям Франкфурта.
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