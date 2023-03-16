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Холланд и Бензема – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

Лига Чемпионов
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Нужно определить, кто проявил себя ярче всех

Холланд и Бензема – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

На награду претендуют:

  • полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу – пробежал 13,18 км за матч с "Порту" (0:0), точность передач – 94%, самая высокая скорость – 32,1 км/ч;
  • форвард "Реала" Карим Бензема – забил победный гол "Ливерпулю" (1:0);
  • нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд – 5 мячей в ворота "РБ Лейпциг" (7:0);
  • футболист "Наполи" Виктор Осимхен – дубль в матче с "Айнтрахтом" (3:0).

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Карим Бензема Хакан Чалханоглу Реал (Мадрид) Интер (Италия) Манчестер Сити Наполи (Неаполь) Эрлинг Холанд Виктор Осимхен
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