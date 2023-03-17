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Насколько внимательно вы следили за матчами 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/23? Квиз
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Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - PSG/PSG
Сегодня, 17 марта, состоится жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов 2022/23. Перед этим событием мы предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за поединками предыдущей стадии, 1/8 финала, пройдя наш квиз.
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