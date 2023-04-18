Карим Бензема – пятый футболист в истории, который сыграет 150 матчей в Лиге чемпионов

Карим Бензема сыграет в ответном матче с "Челси" свой 150-й поединок в Лиге чемпионов. Он пятый футболист в истории, которому покорилась подобная отметка.

Ранее 150 матчей в Лиге чемпионов уже сыграли:

Криштиану Роналду – 183 матча

Икер Касильяс – 177 матчей

Лионель Месси – 163 матча

Хави – 151 матч

???? - Karim Benzema ???????? becomes the 5th player to make 1️⃣5️⃣0️⃣ Champions League appearances, after Cristiano Ronaldo (183), Iker Casillas (177), Lionel Messi (163) and Xavi (151). #UCL #CHERMA pic.twitter.com/X0UxEyHoMf — Gracenote Live (@GracenoteLive) April 18, 2023

В 150-ти матчах Карим забил 90 раз. Он 4-й лучший бомбардир в истории турнира, после Криштиану (140 голов), Месси (129 голов) и Левадновского (91 гол).

Отметим, что в этом поединке отметка в 150 матчей покориться ещё одному игроку "Мадрида" – Тони Кроосу. Для 33-летнего немца поединок станет 150-м в еврокубках.