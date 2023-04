Карим Бензема – пятый футболист в истории, который сыграет 150 матчей в Лиге чемпионов

Карим Бензема сыграет в ответном матче с "Челси" свой 150-й поединок в Лиге чемпионов. Он пятый футболист в истории, которому покорилась подобная отметка.

Ранее 150 матчей в Лиге чемпионов уже сыграли:

???? - Karim Benzema ???????? becomes the 5th player to make 1️⃣5️⃣0️⃣ Champions League appearances, after Cristiano Ronaldo (183), Iker Casillas (177), Lionel Messi (163) and Xavi (151). #UCL #CHERMA pic.twitter.com/X0UxEyHoMf

В 150-ти матчах Карим забил 90 раз. Он 4-й лучший бомбардир в истории турнира, после Криштиану (140 голов), Месси (129 голов) и Левадновского (91 гол).

Отметим, что в этом поединке отметка в 150 матчей покориться ещё одному игроку "Мадрида" – Тони Кроосу. Для 33-летнего немца поединок станет 150-м в еврокубках.

150 – In today’s Champions League match against Chelsea, Toni Kroos will make his 150 appearance in all European competitions. Anniversary. #UCL pic.twitter.com/9HVhVjbfem