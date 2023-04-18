  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Карим Бензема – пятый футболист в истории, который сыграет 150 матчей в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карим Бензема – пятый футболист в истории, который сыграет 150 матчей в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

А для Тони Крооса это 150-й матч в еврокубках

Карим Бензема – пятый футболист в истории, который сыграет 150 матчей в Лиге чемпионов

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Карим Бензема сыграет в ответном матче с "Челси" свой 150-й поединок в Лиге чемпионов. Он пятый футболист в истории, которому покорилась подобная отметка.

Ранее 150 матчей в Лиге чемпионов уже сыграли:

  • Криштиану Роналду – 183 матча
  • Икер Касильяс – 177 матчей
  • Лионель Месси – 163 матча
  • Хави – 151 матч

В 150-ти матчах Карим забил 90 раз. Он 4-й лучший бомбардир в истории турнира, после Криштиану (140 голов), Месси (129 голов) и Левадновского (91 гол).

Отметим, что в этом поединке отметка в 150 матчей покориться ещё одному игроку "Мадрида" – Тони Кроосу. Для 33-летнего немца поединок станет 150-м в еврокубках.

По теме
yellow-arrow
Наполи - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Челси - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Челси – Реал. АУДИО онлайн трансляция ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Лига чемпионов Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде