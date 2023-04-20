Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Манчестер Сити 1:1

Голы: Киммих 83 (п) – Холанд 57

(первый матч – 0:3)

"Манчестер Сити" нейтрализовал "Баварию" в Мюнхене, не позволив хозяевам даже понадеяться на камбек. Надёжная оборона англичан уверенно держалась даже под натиском в первом тайме, и так и не была пробита с игры за 180 минут против одной из грознейших атак Европы. Таким образом "горожане" выходят в свой третий кряду полуфинал кряду, где их ждут действующие обладатели Лиги Чемпионов из Мадрида.

"Манчестер Сити" начал встречу с активного прессинга, предотвратив таким образом гол в дебюте. Сильный и смелый ход от Гвардиолы. Но в оставшиеся полчаса хозяева заметно доминировали. Постепенно "Бавария" приспособилась к давлению гостей и стала проходить его за счёт диагональных передач Зоммера на фуллбеков.

Это создавало условия для быстрых выпадов, в которых блистал Коман. Кингсли буквально уничтожил 1 в 1 Аке, а в конце тайма унизил Аканджи, но эпизод закончился своеобразным заблокированным ударом Шупо-Мотинга пяткой. Заряженным на гол бывшей команде был и Сане. Пожалуй даже слишком. Лерой упустил выход 1 на 1 с Эдерсоном после потери Диаша, а также потревожил бразильца со штрафного.

При всем перевесе хозяев именно "Сити" имел лучший момент до перерыва. Всё потому, что у Упамекано сегодня снова случилось затмение. Редкий выпад гостей закончился ударом Гюндогана из-за пределов штрафной, но мяч на своём пути встретил руку Дайо. Как её не прятал француз, но в последний момент она оказалась впереди мяча. Впрочем, Холанд пощадил оппонента и пульнул мяч выше ворот с 11 метров.

Второй раз Эрлинг француза не простил. В дебюте второго тайма Холанд умчал в контратаку, и в самый ответственный момент Упамекано рухнул на газон в лучших традициях Боатенга. 0:1 и интриге конец. Голевой эпизод "Сити" начался с одной из острейших атак "Баварии". Коман снова рассёк оборону соперника слаломным проходом, пробил с острого угла, но никого на добивании не оказалось. Характерный эпизод для нынешней "Баварии", констатирующий их главную уязвимость – отсутствие настоящего нападающего. До финального свистка случился ещё один абсурдный пенальти за игру рукой, реализованный Киммихом.

1:1. "Бавария" выдала сильнейший первый тайм в 2023-м году, но даже этого не хватило, чтобы создать проблемы "Сити". Тухель может справедливо сетовать на нереализацию и затмения Упамекано, но факт остаётся фактом. Нынешний "Манчестер Сити" им не по зубам. Впрочем, с большой долей вероятности это можно сказать о любом футбольном клубе планеты. "Реалу" не позавидуешь.

"Бавария": Зоммер – Павар (Станишич, 77), Упамекано, де Лигт, Канселу (Дэвис, 63) – ﻿Горецка, Киммих – Коман, Мусиала (Мюллер, 72), Сане (Мане, 64) – Шупо-Мотинг (Тель, 71)

"Манчестер Сити": Эдерсон – ﻿Аканджи, Рубен Диаш, Аке (Ляпорт, 67) – Стоунз, Родри – Бернарду Силва, де Брейне (Уокер, 88), Гюндоган, Грилиш – Холанд (Альварес, 84)

Предупреждения: Канселу 11, Упамекано 35, Киммих 45+2, Павар 60 – Эдерсон 44, Гюндоган 45+2, Аке 54