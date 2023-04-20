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Бавария – Манчестер Сити 1:1. Камбеком и не пахло

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Сити спокойно проходит в полуфинал

Бавария – Манчестер Сити 1:1. Камбеком и не пахло

Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Манчестер Сити 1:1

Голы: Киммих 83 (п) – Холанд 57

(первый матч – 0:3)

"Манчестер Сити" нейтрализовал "Баварию" в Мюнхене, не позволив хозяевам даже понадеяться на камбек. Надёжная оборона англичан уверенно держалась даже под натиском в первом тайме, и так и не была пробита с игры за 180 минут против одной из грознейших атак Европы. Таким образом "горожане" выходят в свой третий кряду полуфинал кряду, где их ждут действующие обладатели Лиги Чемпионов из Мадрида.

"Манчестер Сити" начал встречу с активного прессинга, предотвратив таким образом гол в дебюте. Сильный и смелый ход от Гвардиолы. Но в оставшиеся полчаса хозяева заметно доминировали. Постепенно "Бавария" приспособилась к давлению гостей и стала проходить его за счёт диагональных передач Зоммера на фуллбеков.

Это создавало условия для быстрых выпадов, в которых блистал Коман. Кингсли буквально уничтожил 1 в 1 Аке, а в конце тайма унизил Аканджи, но эпизод закончился своеобразным заблокированным ударом Шупо-Мотинга пяткой. Заряженным на гол бывшей команде был и Сане. Пожалуй даже слишком. Лерой упустил выход 1 на 1 с Эдерсоном после потери Диаша, а также потревожил бразильца со штрафного.

При всем перевесе хозяев именно "Сити" имел лучший момент до перерыва. Всё потому, что у Упамекано сегодня снова случилось затмение. Редкий выпад гостей закончился ударом Гюндогана из-за пределов штрафной, но мяч на своём пути встретил руку Дайо. Как её не прятал француз, но в последний момент она оказалась впереди мяча. Впрочем, Холанд пощадил оппонента и пульнул мяч выше ворот с 11 метров.

Второй раз Эрлинг француза не простил. В дебюте второго тайма Холанд умчал в контратаку, и в самый ответственный момент Упамекано рухнул на газон в лучших традициях Боатенга. 0:1 и интриге конец. Голевой эпизод "Сити" начался с одной из острейших атак "Баварии". Коман снова рассёк оборону соперника слаломным проходом, пробил с острого угла, но никого на добивании не оказалось. Характерный эпизод для нынешней "Баварии", констатирующий их главную уязвимость – отсутствие настоящего нападающего. До финального свистка случился ещё один абсурдный пенальти за игру рукой, реализованный Киммихом.

1:1. "Бавария" выдала сильнейший первый тайм в 2023-м году, но даже этого не хватило, чтобы создать проблемы "Сити". Тухель может справедливо сетовать на нереализацию и затмения Упамекано, но факт остаётся фактом. Нынешний "Манчестер Сити" им не по зубам. Впрочем, с большой долей вероятности это можно сказать о любом футбольном клубе планеты. "Реалу" не позавидуешь.

"Бавария": Зоммер – Павар (Станишич, 77), Упамекано, де Лигт, Канселу (Дэвис, 63) – ﻿Горецка, Киммих – Коман, Мусиала (Мюллер, 72), Сане (Мане, 64) – Шупо-Мотинг (Тель, 71)

"Манчестер Сити": Эдерсон – ﻿Аканджи, Рубен Диаш, Аке (Ляпорт, 67) – Стоунз, Родри – Бернарду Силва, де Брейне (Уокер, 88), Гюндоган, Грилиш – Холанд (Альварес, 84)

Предупреждения: Канселу 11, Упамекано 35, Киммих 45+2, Павар 60 – Эдерсон 44, Гюндоган 45+2, Аке 54

На 37-й минуте Холанд не реализовал пенальти (выше ворот)

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити
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Комментарии (42)
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Romantíco777 (Alicante)
20.04.2023 в 01:29
Можете сколько угодно пугать Реал Манчестер Сити, но по факту Реал в том году их прошел и взял очередной трофей ЛЧ!!!☝️...Ой, как же бомбило у недоброжелателей тогда...)
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0
-2
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Campeón
20.04.2023 в 00:44
Подивись лиш кінцівку матчу. Цікавіше було шукати інформацію шото за штука в небі була
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0
-1
Нескорений (українець)
20.04.2023 в 00:49
шо за штука?
Ответить
0
0
Нескорений (українець)
20.04.2023 в 00:56
Мало ли.
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+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.04.2023 в 01:13
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.04.2023 в 01:14
Первая версия лучше была
+1
0
Нескорений (українець)
20.04.2023 в 01:40
Ну мало ли...
0
0
oda1979 (Запорожье)
20.04.2023 в 00:32
С МС можно играть. Бавария это сегодняпоказала. С высокой самоотдачей у РМ есть все шансы выйти в финал
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+2
-2
Нескорений (українець)
20.04.2023 в 00:38
Никаких. Даже судьи не помогут. Хату ставлю.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
20.04.2023 в 00:41
Да ты безродный нищеброд. Откуда у тебя хата?
+2
-2
Нескорений (українець)
20.04.2023 в 00:43
От деда с бабой.
0
-1
George_D (Харьков)
20.04.2023 в 00:50
С МС можно играть, если в предыдущем матче двобоя он выиграл 3:0. Что и показала Бавария.
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0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.04.2023 в 01:16
Ничего Бавария не показала, просто МС небыло смысла напрягаться.
+1
0
Нескорений (українець)
20.04.2023 в 01:44
МС бросил играть после гола Холанда. Потом мастерски защищались и тянули время. А нах.уя дох.уя нах.уяривать, если своё уже отху.ярили?
0
0
avatar
Campeón
20.04.2023 в 00:31
щось олегів на гілці забагато збіглося гвардіола виграв - сезон парування в них розпочався
Ответить
0
-2
Нескорений (українець)
20.04.2023 в 00:36
Щас витьки подтянутся. Трое уже здесь.
Ответить
+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
20.04.2023 в 00:39
Авжеж і з халаБУДИ лайно посиплеться Що є то і видають!
+1
0
Нескорений (українець)
20.04.2023 в 00:22
У реалишки никаких шансов против Холанда и компании. Даже жалко их, ведь пенсионеров то будут по полю гонять.
Ответить
+1
-1
Перевзутий
20.04.2023 в 00:19
Говорят в Мадриде какой-то запах неприятный появился. Неужто реалишка обосрался? А реалишка по слабей бесполезной немощной Баварии будет
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+2
-2
oda1979 (Запорожье)
20.04.2023 в 00:43
Это ветер с Манчестера дует. Там шлемазлы в игре против МЮ обделались так, что англы отмыть не могут.
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0
-2
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Romantíco777 (Alicante)
20.04.2023 в 01:25
А где же твои футбольные любимцы, не подскажешь?)))
Ответить
0
-2
Нескорений (українець)
20.04.2023 в 01:48
Скоро будут на крыше автобуса.
0
0
Нескорений (українець)
20.04.2023 в 00:17
Пеналь левый был. Подарили гол Баварии.
Ответить
+1
-2
Скачков Леонід (Рівне)
20.04.2023 в 00:18
Такий же лівий,як і незабитий норвнжцем!
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+1
-1
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Spokoyno (Київ)
20.04.2023 в 00:19
Та обидва на залізобетонні І більше "лівий" пенальті у ворота Баварії... Там траєкторія не видно що змінилася.
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+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
20.04.2023 в 00:32
НЕ залізобетонні...
+1
0
Скачков Леонід (Рівне)
20.04.2023 в 00:16
Завжди симпатизував Баварії.Прикро,що провалили перший матч.В полуфіналі бажатиму,щоб Реал виніс Мансіті вперед ногами!
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+2
-1
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hrdhrd (Украина)
20.04.2023 в 00:15
Камбэком-то пахло, но Упамекано этот аромат старательно пытался выводить весь матч. Вообще не понятно, куда ему податься после такого двухматчевого позора.
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+3
-2
oda1979 (Запорожье)
20.04.2023 в 00:40
Да ладно . Негр конечно начудил, но обделалась прежде всего линия нападения Баварии
Ответить
0
-3
Нескорений (українець)
20.04.2023 в 00:14
Ох и порвут реалушку в полуфинале, ох и порвут...
Ответить
+3
-2
avatar
hrdhrd (Украина)
20.04.2023 в 00:15
Да-да, уже в прошлом году порвали
Ответить
+3
-2
Нескорений (українець)
20.04.2023 в 00:16
В прошлом году Холанда не было.
+1
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
20.04.2023 в 00:17
Баимся баимся
+1
-2
Нескорений (українець)
20.04.2023 в 00:18
Правильно делаете.
+1
-1
Перевзутий
20.04.2023 в 00:20
Вынесут реалишку и не заметят.
Ответить
+2
0
Нескорений (українець)
20.04.2023 в 00:30
Как стадо бизонов пробегутся по ним. Это будет уникальное зрелище. Это будет испанский стыд.
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.04.2023 в 00:11
Спокойно, без паники в полуфинале. Очень мало смотрю футбольных матчей, но теперь наверное начну подглядывать за МС. Интересная команда с чертякой Холандом. Надеюсь у команды не случится спад, или травмы до полуфинала. Хочется увидеть, как после мощных ударов Холанда, мячи вместе с Куртуа будут залетать в ворота серунов на отцов. ))
Ответить
+3
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
20.04.2023 в 00:16
Пеп вміє налагоджувати чудову та яскраву ГРУ! А не битися-боротися... Особливо, коли господарі мають гроші на потрібних гравців
Ответить
+1
-1
Перевзутий
20.04.2023 в 00:21
Хотелось бы, чтоб Пеп наконец - то ЛЧ взял с Сити. Великий тренер
+3
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.04.2023 в 00:22
0
0
Нескорений (українець)
20.04.2023 в 00:33
МС уже созрел брать ЛЧ. Ему сейчас нет равных. Милан, Интер, реал?... Ой, не смешите меня. Если, кто и мог остановить МС, то только Бавария.
+2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
20.04.2023 в 00:35
Та і команду підібрав чудову... Але як його видатний краянин... Далі іноді таке закручує, що МС боком вилазить.
0
0

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