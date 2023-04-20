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Определились кандидаты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Награда достанется одному из четверки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА объявила четверку номинантов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.
В списке претендентов значатся:
- полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне – результативная передача в матче с "Баварией" (1:1);
- хавбек "Реала" Федерико Вальверде – сделал ассист в поединке с "Челси" (2:0);
- форвард "Милана" Рафаэль Леао – автор голевой передачи в игре с "Наполи" (1:1);
- нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес – гол+пас во встрече с "Бенфикой" (3:3).
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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Who was your top performer this week? ????#UCLPOTW || @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 19, 2023
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