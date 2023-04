Определились кандидаты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила четверку номинантов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

В списке претендентов значатся:

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Who was your top performer this week? ????#UCLPOTW || @PlayStationEU