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Определились кандидаты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Награда достанется одному из четверки

Определились кандидаты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба УЕФА объявила четверку номинантов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

В списке претендентов значатся:

  • полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне – результативная передача в матче с "Баварией" (1:1);
  • хавбек "Реала" Федерико Вальверде – сделал ассист в поединке с "Челси" (2:0);
  • форвард "Милана" Рафаэль Леао – автор голевой передачи в игре с "Наполи" (1:1);
  • нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес – гол+пас во встрече с "Бенфикой" (3:3).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Реал (Мадрид) Интер (Милан) Манчестер Сити Милан Кевин Де Брюйне Федерико Вальверде Лаутаро Мартинес Рафаэль Леао
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