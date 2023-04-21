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Вальверде - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Федерико отметился ассистом в ответном матче против "Челси"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
УЕФА признала полузащитника мадридского "Реала" Федерико Вальверде лучшим игроком недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.
Уругвайский хавбек "сливочных" отметился голевой передачей в матче против лондонского "Челси".
В голосовании Федерико опередил:
- хавбека "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне – ассист в поединке с мюнхенской "Баварией" (1:1);
- нападающего "Милана" Рафаэля Леао – результативная передача из "Наполи" (1:1);
- форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса – забитый мяч и ассист против "Бенфики" (3:3).
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Источник:UEFA
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