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Вальверде - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Федерико отметился ассистом в ответном матче против "Челси"

Вальверде - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

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УЕФА признала полузащитника мадридского "Реала" Федерико Вальверде лучшим игроком недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

Уругвайский хавбек "сливочных" отметился голевой передачей в матче против лондонского "Челси".

В голосовании Федерико опередил:

  • хавбека "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне – ассист в поединке с мюнхенской "Баварией" (1:1);
  • нападающего "Милана" Рафаэля Леао – результативная передача из "Наполи" (1:1);
  • форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса – забитый мяч и ассист против "Бенфики" (3:3).
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В статье: Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
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Источник:
UEFA

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