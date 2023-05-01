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Определился второй финалист женской Лиги чемпионов. Барселона сыграет с Вольсбургом
"Арсенал" не смог
Фото: https://twitter.com/VfL_Frauen
Женская команда "Вольсбурга" в гостях обыграла "Арсенал" в полуфинале женской Лиги чемпионов УЕФА и вышла в финал. Там "волки" сыграют с "Барселоной" 3-го июня.
Первый матч в Германии закончился со счетом 2:2. В основное время ответный поединок завершился с идентичным счетом и только гол в добавленное время на 119-й минуте встречи помог "волкам" выбить "гуннеров" в гостях.
Напомним, что прошлый финал "Барселона" проиграла "Лиону" (1:3), а за год до этого обыграла "Челси" (4:0). "Блауграна" также стала чемпионом Испании, в то время как "Вольфсбург" идет на 2-м месте в чемпионате и сыграет в финале Кубка Германии с "Фрайбургом".
FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALE! ????#ARSWOB #VfLWolfsburg pic.twitter.com/qrA8hK0LEe— VfL Wolfsburg Frauen (@VfL_Frauen) May 1, 2023
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