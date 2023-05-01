Определился второй финалист женской Лиги чемпионов. Барселона сыграет с Вольсбургом

Женская команда "Вольсбурга" в гостях обыграла "Арсенал" в полуфинале женской Лиги чемпионов УЕФА и вышла в финал. Там "волки" сыграют с "Барселоной" 3-го июня.

Первый матч в Германии закончился со счетом 2:2. В основное время ответный поединок завершился с идентичным счетом и только гол в добавленное время на 119-й минуте встречи помог "волкам" выбить "гуннеров" в гостях.

Напомним, что прошлый финал "Барселона" проиграла "Лиону" (1:3), а за год до этого обыграла "Челси" (4:0). "Блауграна" также стала чемпионом Испании, в то время как "Вольфсбург" идет на 2-м месте в чемпионате и сыграет в финале Кубка Германии с "Фрайбургом".