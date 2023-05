ЛЧ. Реал Мадрид - Ман Сити 1:1. Ясно, что ничего пока не ясно

"Реал" и "Ман Сити" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов показали каждый свои козыри, но пока ничего не решили.

Глобально разочаровали сегодня только два центрфорварда - и Бензема, и Холанд были неэффективны. В то же время хавбеки, защитники и вратари продемонстрировали игру самого высокого класса.

"Ман Сити" начал с длительного владения, но "Реал" оборонялся низким блоком довольно уверенно. Холанд дважды ударил из неудобных позиций; Родри попробовал силы издали - Куртуа это все легко отбил.

Ну, а когда зрители на "Бернабеу" наконец начали свистеть, Мадрид в своем стиле внезапно перехватил инициативу и с первой же попытки забил. Стенка Модрича и Камавинги предоставила Винисиусу пару метров пространства, а больше ему и не надо. Отличный дальний удар - и 1:0.

1 - Real Madrid have scored one goal after attempting just one shot in the first half of a Champions League game for the first time since at least the 2003/04 season.

Конечно, гол повлиял на игру - она стала жестче. Мадрид предложил это, "Сити" не испугался и поддержал - наверное, потому и выстоял.

"Реал" начал вторую половину с лавины позиционных атак. Родриго, Винисиус, Кроос, стандарты Алабы, дальние попытки Вальверде - все пробовали, но ничего не вышло. В итоге осада ворот превратилась в осаду судьи с требованиями поставить пенальти невесть за что.

Соареш Диаш выдержал прессинг, а вскоре счет уже был равный - это де Брюйне чуть не порвал сетку ударом с 22-23 метров.

7/14 - Seven of Kevin De Bruyne's 14 UEFA Champions League goals have come from outside the box. Since he joined Man City in the 2015-16, it's the highest percentage anyone has scored from distance in the competition (50% - min. 10 goals).