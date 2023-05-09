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ЛЧ. Реал Мадрид - Ман Сити 1:1. Ясно, что ничего пока не ясно

Лига Чемпионов
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(3 голосов)

Все решится через неделю в Манчестере

ЛЧ. Реал Мадрид - Ман Сити 1:1. Ясно, что ничего пока не ясно

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" и "Ман Сити" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов показали каждый свои козыри, но пока ничего не решили.

Глобально разочаровали сегодня только два центрфорварда - и Бензема, и Холанд были неэффективны. В то же время хавбеки, защитники и вратари продемонстрировали игру самого высокого класса.

"Ман Сити" начал с длительного владения, но "Реал" оборонялся низким блоком довольно уверенно. Холанд дважды ударил из неудобных позиций; Родри попробовал силы издали - Куртуа это все легко отбил.

Ну, а когда зрители на "Бернабеу" наконец начали свистеть, Мадрид в своем стиле внезапно перехватил инициативу и с первой же попытки забил. Стенка Модрича и Камавинги предоставила Винисиусу пару метров пространства, а больше ему и не надо. Отличный дальний удар - и 1:0.

Конечно, гол повлиял на игру - она стала жестче. Мадрид предложил это, "Сити" не испугался и поддержал - наверное, потому и выстоял.

"Реал" начал вторую половину с лавины позиционных атак. Родриго, Винисиус, Кроос, стандарты Алабы, дальние попытки Вальверде - все пробовали, но ничего не вышло. В итоге осада ворот превратилась в осаду судьи с требованиями поставить пенальти невесть за что.

Соареш Диаш выдержал прессинг, а вскоре счет уже был равный - это де Брюйне чуть не порвал сетку ударом с 22-23 метров.

Справедливо? Да. "Ман Сити" не сломил "Реал", но и не уступил ему ни в чем. Хотя, надо признать, последнее слово осталось за "Сливочными" - Эдерсон отразил мощный удар Бензема.

Сами понимаете, что это означает. Судьба этого противостояния теперь будет решаться через неделю на "Этихаде", что, конечно, на руку англичанам - у них 15 домашних побед кряду. Но и "Реал" списывать тоже не спешите. Мадрид силен, и к тому же это ЛЧ, где удача сопутствует "Сливочным" как никому в Европе.

Полуфинал Лиги чемпионов. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Манчестер Сити" - 1:1

Голы: Винисиус, 36 - де Брюйне, 68

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга - Вальверде, Кроос (Чуамени, 84), Модрич (Начо, 87) - Родриго (Асенсио, 81), Бензема, Винисиус

"Ман Сити": Эдерсон - Уокер, Рубен Диаш, Аканджи - Стоунс, Родри - Бернарду Силва, де Брюйне, Гюндоган, Грилиш - Холанд

Предупреждения: Кроос, 45+2, Камавинга, 79 - Гюндоган, 71, Бернарду Силва, 86

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Комментарии (57)
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Бaрсeлиниуc (землянин)
10.05.2023 в 00:47
Есть ощущение тревоги перед ответным матчем. Алекс, ты где? Обними меня, мне тревожно
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0
-2
Будєм разбіратся (Київ)
10.05.2023 в 00:49
Ти про Зінченка чи шо ?)
Ответить
0
0
avatar
Бaрсeлиниуc (землянин)
10.05.2023 в 00:51
dynamo kiev #1 (Charlotte ) - мой бойфренд очень влиятельный человек
0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
10.05.2023 в 00:52
Этот придурок из редакции пишет под моим ником. Не обращай внимания.
0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
10.05.2023 в 00:50
п н х клон
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0
-1
Smooth da Hustler (Львів)
10.05.2023 в 00:47
Карлето уделал тики таку, супер ход с Камавингой на фланге , судья должен был как минимум одну руку свистеть.
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0
0
avatar
Саmpeón
10.05.2023 в 00:43
Холанд взагалі не вписується в цю компашку гравців-дистрофіків, що корчаться від болю й ледве не помирають від легких дотиків, але при цьому самі луплять по ногам суперників, як навіжені. Навіщо було туди переходити після чемпіонату Німеччини, де зовсім протилежні погляди на боротьбу в футболі ніж та ср@нь, що ставить каталонська шлюxa?
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+2
-1
Будєм разбіратся (Київ)
10.05.2023 в 00:48
«Шлюха» це щось напевно тобі близьке, куколд?
Ответить
+1
0
denis_m
10.05.2023 в 00:33
Закономірна нічия з перевагою Мадриду.А Холанд-король Барселони, сьогодні взагалі грав?50/50 перед матчем у Манчестері
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+2
0
avatar
hrdhrd (Украина)
10.05.2023 в 00:31
И отдельно хочется спросить у каталонцев, ну как там Холанд, порвал? Оказалось, что забить, или даже создать опасный момент у ворот Королей Европы, это не 50 голов наколотить в Лиге Фермеров, которую МС берет уже пятый раз за последние 6 лет. Вот Де Брюйне, это мастер, а Холанд пшик.
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+4
-2
Скачков Леонід (Рівне)
10.05.2023 в 00:36
Абсолютно точно!Де Брюйне,це пів-команди.Прибери бельгійця,і це вже буде умовний Борнмут.А ломова коняка не здатна щось створити самотужки.
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+2
-1
avatar
Romantíco777 (Alicante)
10.05.2023 в 00:30
А где Барселона, почему она не играет в 1/2 финала Лиги Чемпионов???
Ответить
+2
-2
avatar
hrdhrd (Украина)
10.05.2023 в 00:32
Зато Месси играет, вон же, показывали его три раза, перед матчем, в перерыве и после матча. В рекламе Пепси. Ну все равно чаще был в центре внимания, чем Холанд
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+2
-2
Будєм разбіратся (Київ)
10.05.2023 в 00:50
Треба віддати належне Реалу. Він заслужив на нічию.
Ответить
0
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
10.05.2023 в 00:29
Отличный матч, очередные "мстюны" ничего не смогли предоставить гроссмейстеру Папе Карло и его великолепной команде. Да, сегодня победителя не выявили, но это начало конца для Гвардиолы. Очередного конца и бесславного вылета из ЛЧ.
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+2
-2
Будєм разбіратся (Київ)
10.05.2023 в 00:56
Як вяжеться «победителя не выявили» і «начало конца для Гвардиолы»? Якби Реал виграв з різницею в 3-4 м’ячі то це було б більше ніж мрійлива фантазія. По факту, в Реала виїзд і психологічна перевага на боці Сіті.
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0
0
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Romantíco777 (Alicante)
10.05.2023 в 00:28
Ну что там, недоброжелатели Реала, порвал Сити Реал???Нет!Тогда бейтись головой об стену, скулите, жалуйтесь на судейство(хотя судья дилетант и наплужил много в пользу Сити)А я буду сегодня радоваться даже ничье, и ждать позитивного результата в Манчестере!!!
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+2
-2
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Саmpeón
10.05.2023 в 00:18
Алєкс, я в черзі після KondratCheUa
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+1
-1
kalan-86 (Анкара)
10.05.2023 в 00:17
Дуже сильна гра двох достойних суперників! Джентельменскій двобій двох, об’єктивно, найсильніших колективів Європи, прямо зараз. Вінісіус крутіший за Холланда. Ось хто має вигравати золотий м’яч.
Ответить
+2
-4
78zezabo (Дрогобич)
10.05.2023 в 00:18
В чому він крутий?
Ответить
+3
-4
avatar
Spokoyno (Київ)
10.05.2023 в 00:25
Бо хтось РЕАЛьно не виріс з дитячих штанців і для нього будь-який гравець КаКла найкрутійший.
+1
-3
avatar
hrdhrd (Украина)
10.05.2023 в 00:33
Ой иди уже спать, какло барселонское. Где про судей, я что-то не вижу.
+2
-3
Smooth da Hustler (Львів)
10.05.2023 в 00:49
Що може створити гол майже з нічого, і на відміну від Голанда, йому Де Брюйне непотрібен
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
10.05.2023 в 00:14
А Силва, это же пиз@ец, какой-то? Тормозит, лупит по ногам, суетится, нервничает... И Барса его хочет?
Ответить
+1
0
78zezabo (Дрогобич)
10.05.2023 в 00:18
Я не розумів весь матч чому мареза не випустив.
Ответить
+1
0
Скачков Леонід (Рівне)
10.05.2023 в 00:12
Вдасться нейтралізувать Де Брюйне,тоді Реал виграє.Це пів-команди.Друга половина,це приблизно Борнмут.Ломова коняка Холланд,нічого не може створити сам,якщо Де Брюйне на нього не дасть пас.
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0
-1
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Барселиниуc (землянин)
10.05.2023 в 00:10
Пеп снова сам себя переигрывает. Где надо бы сыграть попроще и быстрее у него снова начинается дебильная тикитакщина с оттяжкой к своим воротам и игрой на нервах болельщиков.
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+1
0
78zezabo (Дрогобич)
10.05.2023 в 00:13
Зайшов, щоб написати цей комент, а він вже є) підтримую на всі сто, знов мудрує, і гра без заміни.
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
10.05.2023 в 00:20
А як же тато Карло... Це ж він не став пертися на більш сильного суперника а віддав йому інциативу з нерідкими небезпечними випадами... Так провідні футбольні сайти віддали перевагу гостям та краще оцінили голкіпера господарів... Так Куртуа і минулий фінал "виграв" вигравши багаточисельні дуалі у Салаха та Мане... Тому Пепу доведеться "поламати голову"! Як задіяти Ґоланда вдома... Бо xG Ерлінга 0,3!
Ответить
0
0
78zezabo (Дрогобич)
10.05.2023 в 00:23
Випустити на перший тайм аргентинця, а в другому холанда, плюс на фланг мареза.
0
0
Justise (Львів)
10.05.2023 в 00:06
Закономірний результат...щось подібне буде в Англії, просто з більшим володінням Сіті...З коментарів можна було подумати що грали різні за рівнем команди хоча це абсолютно рівні суперники...і нічого дивного не буде якщо далі пройде Реал а не Сіті..
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+1
-2
78zezabo (Дрогобич)
10.05.2023 в 00:14
Далеко не рівні,просто Гвардіола в своєму репертуарі.
Ответить
+2
-1
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
10.05.2023 в 00:06
Ну Алекс,отсосёшь??
Ответить
+2
-3
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hrdhrd (Украина)
10.05.2023 в 00:36
Та они ж просто шутили, ты что не понял)) А если не шутили, то значит фейк писал)) А если не фейк писал, то администрация все выдумала))
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+1
-1
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Spokoyno (Київ)
10.05.2023 в 00:06
Як і очікувалась гра ВИСОКОГО класу... Анчелоті майже обіграв Гвардіолу Відавши ініціативу гостям тата Карло зробив ставку на контратаки, які є кому завершувати. Пепу потрібно буде продумати... як взломати ешелонований захист в Манчестері. Ми ж бачили, як перекрили кисень Ґоланду...
Ответить
+1
-1
78zezabo (Дрогобич)
10.05.2023 в 00:15
Залетіло б два в перші 20 хвилин і що б тато награв)
Ответить
+2
0
Скачков Леонід (Рівне)
10.05.2023 в 00:17
А якщо в роті росли б гриби?
+1
-1
Скачков Леонід (Рівне)
10.05.2023 в 00:16
Якщо Де Брюйне не віддасть на Холланда філігранного паса,то останній нічого сам не створить.
Ответить
0
-4
78zezabo (Дрогобич)
10.05.2023 в 00:24
Там є кому віддавати.
+3
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
10.05.2023 в 00:04
Горилле Рюдигеру надо было красную давать за намеренный удар локтём в лицо Гюндогану. Но даже жёлтую не дали. Судья был на стороне среалишки однозначно.
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+4
-1
Скачков Леонід (Рівне)
10.05.2023 в 00:18
Хитровимаханий ататюрок сам на нього напоровся і активно симулював неіснуючу травму!
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+1
-2
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Барселиниуc (землянин)
10.05.2023 в 00:26
Ага.. Эта обезьяна послала чувака в нокаут и тот потом лежал на поле пять минут "симулировал", шо аж нашатырь пришлось под нос тыкать и на зрачки смотреть.
0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
10.05.2023 в 00:29
Олег... пригадайте, як минулого разу КаКлу пенальті НАМАЛЮВАЛИ, щоб він далі пройшов... Ну є любов суддів до пе..с його знає кого.
Ответить
+1
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
10.05.2023 в 00:37
В этом году хитровжаренному среалишке уже никто не поможет. Подленькая и гнилая командочка. Недаром их называют белыми крысами.
+1
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
10.05.2023 в 00:03
Досить цікавим і захоплюючим видався матч. Не думав, що МС так важко буде. Все таки Реал вміє збратись на вирішальні ігри. А у Гвардіоли схоже якісь комплекси в ЛЧ вже появились після стількох невдач. Надто велика ціна помилки і шаленний тиск на нього, боявся навіть заміну зробити. Другий матч буде іншим звісно, але не менш цікавим це точно!
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+2
0
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Саmpeón
10.05.2023 в 00:00
Пустила пепушка сльози після першого тайму і на це повелися продажні арбітри й врятували його пробите очко
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+2
-3
78zezabo (Дрогобич)
10.05.2023 в 00:17
Ти кончений, арбітри завжди реал тянуть, і сьогодні помогли чим могли)
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
10.05.2023 в 00:19
Витёк, слышь шо люди про тебя говорят, ты конченный дебил.
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
10.05.2023 в 00:00
Сегодня Холанд играл так, как если бы ему за день до игры позвонил Перес. Ну вообще никакой.
Ответить
+1
0
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Барселиниуc (землянин)
09.05.2023 в 23:58
Ничья на выезде это нормально. В Манчестере МС порвёт среалишку на куски.
Ответить
+2
-1
Скачков Леонід (Рівне)
10.05.2023 в 00:21
Заїбеться рвать!
Ответить
0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
10.05.2023 в 00:32
От побачиш.
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.05.2023 в 23:58
Тьфу ты, размазали называется. Придется в ответном матче домазывать
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+1
0
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Бaрсeлиниуc (землянин)
10.05.2023 в 00:07
Оо, мой мужчинаты здесь. сегодня балуешь мое либидо. ты очень смел заходить сюда после коментариев в анонсе. мой шалун
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0
-1
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Барселиниуc (землянин)
10.05.2023 в 00:32
п н х клон
0
0
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Бaрсeлиниуc (землянин)
09.05.2023 в 23:55
гуляй рука, балдей писюн
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0
-2
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Барселиниуc (землянин)
09.05.2023 в 23:58
п н х клон
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0
0

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