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Вместе с Мальдини и Джоковичем. Шевченко на Сан-Сиро наблюдает, как Милан горит Интеру - ФОТО

Лига Чемпионов
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У отца серба - четкая пророссийская позиция

Вместе с Мальдини и Джоковичем. Шевченко на Сан-Сиро наблюдает, как Милан горит Интеру - ФОТО

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В рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов Милан на Сан-Сиро принимал Интер.

На трибунах Сан-Сиро кроме фанатов команд, собралось и много звездных гостей. Присутсвует на матче и легенда россо-нери Андрей Шевченко.

Он наблюдает за развитием событий в компании с первой ракеткой мира Новокам Джоковичем, а также еще одной легендой миланского клуба Паоло Мальдини.

Вот только красно-черные своих болельщиков пока не радует. Команда к 13-й минуте горит интеристам со счетом 0:2.

Вместе с Мальдини и Джоковичем. Шевченко на Сан-Сиро наблюдает, как Милан горит Интеру - ФОТО - изображение 1

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Андрей Шевченко Интер (Милан) Паоло Мальдини Новак Джокович Милан
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