Вместе с Мальдини и Джоковичем. Шевченко на Сан-Сиро наблюдает, как Милан горит Интеру - ФОТО

В рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов Милан на Сан-Сиро принимал Интер.

На трибунах Сан-Сиро кроме фанатов команд, собралось и много звездных гостей. Присутсвует на матче и легенда россо-нери Андрей Шевченко.

Он наблюдает за развитием событий в компании с первой ракеткой мира Новокам Джоковичем, а также еще одной легендой миланского клуба Паоло Мальдини.

Вот только красно-черные своих болельщиков пока не радует. Команда к 13-й минуте горит интеристам со счетом 0:2.