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Вместе с Мальдини и Джоковичем. Шевченко на Сан-Сиро наблюдает, как Милан горит Интеру - ФОТО
У отца серба - четкая пророссийская позиция
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В рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов Милан на Сан-Сиро принимал Интер.
На трибунах Сан-Сиро кроме фанатов команд, собралось и много звездных гостей. Присутсвует на матче и легенда россо-нери Андрей Шевченко.
Он наблюдает за развитием событий в компании с первой ракеткой мира Новокам Джоковичем, а также еще одной легендой миланского клуба Паоло Мальдини.
Вот только красно-черные своих болельщиков пока не радует. Команда к 13-й минуте горит интеристам со счетом 0:2.
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