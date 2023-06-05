Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Финалы Лиги чемпионов и молодежного ЧМ, битвы за место в УПЛ. Расписание футбола на 5-11 июня
Не забывайте о Лиге Конференций
UA-Футбол собрал для вас перечень интересных и важных матчей, за которыми следует наблюдать в течение следующей недели – с 5 по 11 июня.
Среда, 7 июня
Второй из трех еврокубковых финалов – на этот раз будет определен победитель Лиги Конференций. Это будет своеобразная репетиция решающего матча Лиги чемпионов, ведь тоже встретятся итальянский и английский клубы.
- "Фиорентина" – "Вест Хэм". 22:00. Лига конференций. Финал. MEGOGO
Четверг, 8 июня
На молодежном чемпионате мира будут определять финалистов. В первом поединке сыграет сборная, ставшая главной сенсацией турнира. Во втором, кстати, будет Южная Корея, которую в финале 2019-го обыграла Украина.
- Уругвай – Израиль. 20:30. Молодежный ЧМ. Полуфинал. MEGOGO
- Италия – Южная Корея. 00:00. Молодежный ЧМ. Полуфинал. MEGOGO
Суббота, 10 июня
В первую очередь нас, конечно, интересует финал Лиги Чемпионов. Оформит ли Гвардиола и его команда требл или все же "Интер" сотворит сенсацию? Но перед этим стоит посмотреть первые поединки в плей-офф за место в УПЛ.
- "Ингулец" – ЛНЗ. 18:00. Плей-офф за место в УПЛ
- "Металлург" З – "Верес". 18:00. Плей-офф за место в УПЛ
- "Манчестер Сити" - "Интер". 22:00. Лига Чемпионов. Финал. MEGOGO
Воскресенье, 11 июня
Очень важный день для Виктора Коваленко и его Специи - последний шанс остаться в Серии А. Ну и в этот же день состоится финал молодежного Мундиаля.
- "Специя" – "Верона". 21:45. Матч за место в Серии А. MEGOGO
- Финал молодежного Чемпионата мира. 00:00. MEGOGO
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