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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Финалы Лиги чемпионов и молодежного ЧМ, битвы за место в УПЛ. Расписание футбола на 5-11 июня

Лига Чемпионов
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Не забывайте о Лиге Конференций

Финалы Лиги чемпионов и молодежного ЧМ, битвы за место в УПЛ. Расписание футбола на 5-11 июня

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас перечень интересных и важных матчей, за которыми следует наблюдать в течение следующей недели – с 5 по 11 июня.

Среда, 7 июня

Второй из трех еврокубковых финалов – на этот раз будет определен победитель Лиги Конференций. Это будет своеобразная репетиция решающего матча Лиги чемпионов, ведь тоже встретятся итальянский и английский клубы.

  • "Фиорентина" – "Вест Хэм". 22:00. Лига конференций. Финал. MEGOGO

Четверг, 8 июня

На молодежном чемпионате мира будут определять финалистов. В первом поединке сыграет сборная, ставшая главной сенсацией турнира. Во втором, кстати, будет Южная Корея, которую в финале 2019-го обыграла Украина.

  • Уругвай – Израиль. 20:30. Молодежный ЧМ. Полуфинал. MEGOGO
  • Италия – Южная Корея. 00:00. Молодежный ЧМ. Полуфинал. MEGOGO

Суббота, 10 июня

В первую очередь нас, конечно, интересует финал Лиги Чемпионов. Оформит ли Гвардиола и его команда требл или все же "Интер" сотворит сенсацию? Но перед этим стоит посмотреть первые поединки в плей-офф за место в УПЛ.

  • "Ингулец" – ЛНЗ. 18:00. Плей-офф за место в УПЛ
  • "Металлург" З – "Верес". 18:00. Плей-офф за место в УПЛ
  • "Манчестер Сити" - "Интер". 22:00. Лига Чемпионов. Финал. MEGOGO

Воскресенье, 11 июня

Очень важный день для Виктора Коваленко и его Специи - последний шанс остаться в Серии А. Ну и в этот же день состоится финал молодежного Мундиаля.

  • "Специя" – "Верона". 21:45. Матч за место в Серии А. MEGOGO
  • Финал молодежного Чемпионата мира. 00:00. MEGOGO
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В статье: Лига чемпионов Лига конференций
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