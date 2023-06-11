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Фердинанд: Игроки Сити создали внеземной футбол. Этот клуб обессмертил себя
Эксперт поражен результатами "горожан"
Фото: twitter.com/rioferdy5
Экс-игрок сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд выразил мнение о победе "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов.
"Манчестер Сити" обессмертил себя. Они это заслужили. Эти игроки создали внеземной футбол. Отдельно и как коллектив эта команда войдет в историю. Страшная вещь для Европы – это неуемный аппетит "Манчестер Сити", желание побеждать. Появляется новый, зависимый от побед. Не удивлюсь, если они снова будут в финале следующего года.
Самые неотъемлемые элементы этой команды – Грилиш, Фоден, Стоунз, Голанд, все они в прекрасном возрасте. Они свежие и готовы идти к победе снова", - говорит Рио Фердинанд.
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