Фердинанд: Игроки Сити создали внеземной футбол. Этот клуб обессмертил себя

Экс-игрок сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд выразил мнение о победе "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити" обессмертил себя. Они это заслужили. Эти игроки создали внеземной футбол. Отдельно и как коллектив эта команда войдет в историю. Страшная вещь для Европы – это неуемный аппетит "Манчестер Сити", желание побеждать. Появляется новый, зависимый от побед. Не удивлюсь, если они снова будут в финале следующего года.

Самые неотъемлемые элементы этой команды – Грилиш, Фоден, Стоунз, Голанд, все они в прекрасном возрасте. Они свежие и готовы идти к победе снова", - говорит Рио Фердинанд.